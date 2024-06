Górnik Łęczna przekazał kibicom bardzo dobrą wiadomość. Klub doszedł do porozumienia z Jonathanem De Amo. Hiszpan podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca przyszłego sezonu.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Jonathan De Amo

Oficjalnie: Jonathan De Amo na dłużej w Górniku Łęczna

Górnik Łęczna na kolejny sezon zostaje w Fortuna 1 Lidze. Podopiecznym Pavola Stano nie udało się awansować do elity przez baraże. Klub z województwa lubelskiego rozpoczął już budowę składu na przyszłą kampanię, a w środę pochwalił się przedłużeniem umowy z ważnym zawodnikiem.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Górnik Łęczna poinformował, że doszedł do porozumienia z Jonathanem De Amo. Doświadczony defensor podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku, czyli do końca przyszłego sezonu.

Jonathan De Amo trafił do Górnika Łęczna w zimowym okienku transferowym 2022 roku. Wówczas bez klauzuli odstępnego opuścił Stal Mielec i zawitał do zespołu z województwa lubelskiego. Od tej pory hiszpański defensor rozegrał 44 spotkania w koszulce „Dumy Lubelszczyzny”. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a miało to miejsce w rywalizacjach przeciwko GKS-owi Katowice oraz Skrze Częstochowa.

W minionej kampanii Jonathan De Amo mogliśmy 18-krotnie obejrzeć na boisku w barwach Górnika Łęczna. Hiszpan był podstawowym zawodnikiem drużyny, ale pod koniec lutego nabawił się kontuzji. Do gry wrócił dopiero na sam koniec sezonu, a w barażach przeciwko Motorowi Lublin rozegrał pełne 120 minut.

