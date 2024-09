Ruch Chorzów ma nowego pomocnika, trafił z Rakowa Częstochowa

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Myszor

Jakub Myszor wypożyczony do Ruchu

Ruch Chorzów nie zaliczył udanego startu w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. To doprowadziło do zmiany na stanowisku trenera. W związku z słabszą formą zespołu, zarząd klubu zdecydował o zakończeniu współpracy z dotychczasowym szkoleniowcem, Januszem Niedźwiedziem. Jego miejsce zajął Dawid Szulczek, który ma za zadanie poprawić wyniki Niebieskich.

Chorzowianie tuż przed zamknięciem letniego okienka transferowego ściągnęli 22-letniego Jakuba Myszora. Zawodnik trafił na Cichą w ramach wypożyczenia do końca sezonu 2024/25. Ofensywny pomocnik od stycznia tego roku był związany z Rakowem Częstochowa. W tym zespole nie był w stanie wywalczyć miejsca w składzie i zdołał łącznie rozegrać raptem pięć spotkań.

Myszor w rozmowie z klubowymi mediami podkreślił swoje przywiązanie do Chorzowa. – Wszyscy w rodzinie są zadowoleni, że trafiam do Chorzowa, bo kibicują Ruchowi, jeżdżą na mecze. Tata zaszczepił we mnie niebieską krew od małego, zabierając na Cichą. Zawsze w pierwszej kolejności podziwiałem kibiców, a dopiero potem skupiałem się na tym, co na boisku. Nie umiem już doczekać się debiutu na Stadionie Śląskim. Jestem w rytmie treningowym, fizycznie i piłkarsko czuję się bardzo dobrze – stwierdził pomocnik.

– To kolejny z nowych zawodników, który doda naszej drużynie wartości motoryczne. Jest przygotowany do sezonu i tego, by od razu podjąć rywalizację – zapewnił Tomasz Foszmańczyk, dyrektor sportowy. Ruch zajmuje 10. lokatę w Betclic 1. Lidze. Po przerwie na kadrę, piłkarze Niebieskich zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Tychy.