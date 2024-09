Raków zamyka okienko transferem napastnika. Zaskakujący ruch

PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Stal Rzeszów

Raków wzmacnia kadrę Kolumbijczykiem z 1. ligi

Lato w Częstochowie było gorące. Ariel Mosór, Michael Ameyaw, Patryk Makuch, Lazaros Lamprou, Vasilios Sourlis, Adriano, Jonatan Braut Brunes, David Ezech i Kristoffer Klaesson (który szybko został ewakuowany spod Jasnej Góry) – tych piłkarzy pozyskał Raków. Do tego grona tuż przed zamknięciem okienka dołączył kolejny zawodnik.

Kadrę Medalików wzmocnił Jesus Diaz. 25-latek został wypożyczony ze Stali Rzeszów. Po zakończeniu sezonu Raków będzie mógł wykupić Kolumbijczyka, który zanotował znakomite otwarcie trwających rozgrywek Betclic 1 Ligi. W sześciu dotychczasowych meczach strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę.

– Jesús wyróżnia się swoją szybkością, dynamiką i różnorodnością w ofensywie. Łączy siłę ze znakomitym dryblingiem, sprytem i tworzeniem zagrożenia pod polem karnym rywala. Przeszedł niebywałą drogę, by dotrzeć na nasz poziom, od Kolumbii, przez grę w Polsce na szczeblach amatorskich i transfer do Stali Rzeszów. Będzie oczywiście potrzebował teraz chwili na adaptację i naukę naszego systemu oraz intensywności, czego będziemy od niego potrzebowali. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do jego przyszłości i nie możemy doczekać się występów na boisku w naszych barwach – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Samuel Cárdenas, dyrektor sportowy częstochowian.

Jesus Diaz w swoim CV ma występy dla Cortulua FC, Tigres FC (Kolumbia), Atletico El Vigia (Wenezuela) i Cosmosu Nowotaniec. Stamtąd w lecie 2023 roku trafił do Stali Rzeszów.

