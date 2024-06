PressFocus Na zdjęciu: Maciej Gostomski

Górnik Łęczna czeka na decyzję Macieja Gostomskiego

Miniony sezon Górnik Łęczna zakończył na etapie półfinału baraży. Podopieczni Pavola Stano nie zdołali awansować do Ekstraklasy i na kolejną kampanię zostają w Fortuna 1 Lidze. „Duma Lubelszczyzny” rozpoczęła już budowę składu i ogłosili przedłużenie umowy z Jonathanem De Amo oraz Jakubem Bednarczykiem.

W czwartek na łamach „Dziennika Wschodniego” ukazał się wywiad z Maciejem Grzywą. Prezes Górnika Łęczna poruszył temat Macieja Gostomskiego. Zdradził, że klub będzie czekał na decyzję doświadczonego bramkarza odnośnie przyszłości. A warto zaznaczyć, że 35-latek wzbudził zainteresowanie wielu klubów.

– Jeśli chodzi o Maćka, to wiemy, że to kluczowy zawodnik dla naszego zespołu; jego kapitan. Rozmawialiśmy z nim już dzień po barażu w Lublinie. Przedstawiliśmy swoją ofertę i cierpliwie czekamy na decyzję. Wiemy, że dobry sezon w wykonaniu Gostomskiego z pewnością wpłynął na ilość ofert, które otrzymał. Zdajemy sobie również sprawę, że są na rynku kluby, które bez problemu przelicytują naszą ofertę. Wiemy jednak na co nas stać, jeśli chodzi o finanse i wiemy, kim dla tej drużyny jest Maciek. Tak jak wszyscy kibice chcielibyśmy bardzo, aby „Gostom” kontynuował swoją przygodę właśnie w Górniku, ale bierzemy też pod uwagę to, że nasza oferta będzie odrzucona. W kontekście kolejnych zawodników będziemy na bieżąco informować o kolejnych decyzjach – powiedział Maciej Grzywa.

Sprawdź także: Doświadczony gracz zostaje w Górniku Łęczna. Oficjalny komunikat