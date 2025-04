Cios w serce Białej Gwiazdy. Co dalej z Angelem Rodado?

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Mariusz Jop o sytuacji zdrowotnej Angela Rodado

Angel Rodado w tym sezonie jest zdecydowanie najlepszym strzelcem Wisły Kraków. 28-latek w tej kampanii wystąpił jak na razie w 35 spotkaniach, notując w nich 25 trafień i 10 asyst. Tym samym nieobecność Hiszpana w najbliższym czasie będzie ogromnym osłabieniem Białej Gwiazdy. Tymczasem szkoleniowiec przedstawiciela Betclic 1. Ligi ekipy wprost mówił o dwóch możliwych scenariuszach w kontekście piłkarza.

– Angel jest w trakcie rehabilitacji. Próbujemy to leczyć w tym momencie nieoperacyjnie. Jest to podobny przypadek, jaki był wcześniej, bo to nawet jest ten sam bark. Zobaczymy, jak ta rehabilitacja będzie przebiegała. Czy w taki sposób uda się go doprowadzić do pełni zdrowia – mówił Mariusz Jop w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez “Gazetę Krakowską”.

Gdyby finalnie napastnik krakowskiej ekipy musiał przejść operację, to takie okoliczności sprawiłyby, że Rodado praktycznie zakończyłby sezon. Szkoleniowiec ekipy z Krakowa na dzisiaj jest zdania, że oba warianty są na dzisiaj tak samo możliwe.

Hiszpański napastnik trafił do Wisły w sierpniu 2022 roku z Ibizy. Rodado wzmocnił Wisłę na zasadzie wolnego transferu. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Krakowa obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości 1,2 miliona euro.

