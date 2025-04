Wisła Kraków przed wielką próbą. Trofeum na wyciągnięcie ręki?

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop przed meczem Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków

Wisła Kraków rywalizuje w tej kampanii o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie podopieczni Mariusza Jopa mają szansę na wywalczenie trofeum. W środę o godzinie 21:00 zmierzą się na PGE Narodowym z Jagiellonią Białystok. Na temat meczu wypowiedział się szkoleniowiec krakowian, który przekonywał, że traktuje starcie z mistrzem Polski jak spotkanie ligowe.

– Oczywiście aż tak wielu zmian nie będzie. Traktujemy to spotkanie również jak ligowe. Traktujemy go bardzo poważnie. Jest to mecz prestiżowy, mecz o trofeum, więc na pewno nie ma mowy tutaj o jakimś potraktowaniu tego w niewłaściwy sposób – mówił Mariusz Jop w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez serwis WislaPortal.pl.

Faworytem środkowej potyczki będą zawodnicy Adriana Siemieńca. Szkoleniowiec 13-krotnych mistrzów Polski opowiedział natomiast, jakiego rywala spodziewa się w Warszawie.

– Obserwując Jagiellonię, trener rotuje tym składem, więc nie sądzę, żeby tu były jakieś rotacje większe niż zazwyczaj pomiędzy meczami ligowymi a meczami w europejskich pucharach – rzekł Jop.

Wisła zmierzy się z Jagiellonią po raz pierwszy od maja 2022 roku. Wówczas na stadionie im. Henryka Reymana miał miejsce bezbramkowy remis. Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między zespołami każda z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa i w dwóch starciach miał miejsce remis.

