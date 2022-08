fot. PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Wisła Kraków we wtorek wieczorem zmierzy się w spotkaniu piątek kolejki Fortuna 1 Ligi z GieKSą Katowice. Będzie to pierwsze ligowe starcie z udziałem obu ekip od 2005 roku. Trener Białej Gwiazdy przed potyczką z katowiczanami wrócił pamięcią do pracy w roli trenera w GieKSie.

Wisła Kraków powalczy we wtorek wieczorem w jednym z hitów piątej kolejki Fortuna 1 Ligi z GieKSą Katowice

Trener Jerzy Brzęczek przed starciem z Trójkolorowymi nie szczędził pochwał w kierunku rywala

opiekun Białej Gwiazdy docenił między innymi zorganizowaną grę defensywną

“GKS jest dobrze zorganizowany w defensywie”

Wisła Kraków przystąpi do wtorkowego starcia, mogąc pochwalić się bilansem 10 oczek na koncie. Jednocześnie ekipa z Reymonta ma nadzieję na to, że odniesie czwarte zwycięstwo w sezonie. GieKSa jednak nie ma zamiaru ułatwiać zadania rywalowi.

– Zawsze analizujemy nasze spotkania i zwracamy uwagę na to, jak zespół prezentuje się na boisku w każdym fragmencie gry. W pierwszej połowie meczu z Odrą potrafiliśmy wykreować sobie wiele sytuacji, jednak po zdobyciu bramki zaraz po zmianie stron niepotrzebnie się cofnęliśmy – mówił Jerzy Brzęczek cytowany przez Wisla.krakow.pl.

– Mieliśmy sporo szczęścia, ale w końcówce mogliśmy strzelić drugą bramkę, czego nie zrobiliśmy. Mamy to na uwadze i przekazujemy to zawodnikom, dlatego mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach konsekwencja w grze będzie niezależnie od wyniku – dodał opiekun Wisły.

Trener 13-krotnych mistrzów Polski pozwolił sobie także na kilka słów na temat najbliższego rywala. – Mam porównanie, bo przed pięcioma laty pracowałem na szczeblu pierwszej ligi jako trener GKS-u Katowice. Od tego czasu na pewno wiele się zmieniło i poziom wzrósł pod względem sportowym, szkoleniowym czy przygotowania drużyn zarówno pod kątem fizycznym oraz taktycznym. Dobrym przykładem jest tutaj nasz najbliższy rywal, bo to drużyna bardzo agresywna i optymalnie przygotowana do fizycznej walki – przekonywał Brzęczek.

– GKS jest dobrze zorganizowany w defensywie i po odbiorze piłki potrafi szybko przejść do kontrataku, co tylko pokazuje, jak bardzo trzeba być skoncentrowanym i odpowiedzialnym. Przekonało się o tym Zagłębie Sosnowiec, które kreowało wiele sytuacji, utrzymywało się przy piłce, ale każdy błąd i każda strata niosła za sobą duże niebezpieczeństwo – powiedział 51-latek.

