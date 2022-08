Wisła Kraków – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (09.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła – GKS Katowice: typy i kursy na mecz 1. ligi. Rywalizacja na pierwszoligowych boiskach nie zwalnia tempa i już we wtorek zainaugurowana zostanie 5. kolejka. W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów Wisła Kraków podejmować będzie u siebie GKS Katowice.

Wisła Kraków – GKS Katowice, typy i przewidywania

Wisła Kraków swoją postawą w pierwszych kolejkach zaskoczyła nawet własnych kibiców. Biała Gwiazda choć nie imponuje skutecznością pod bramką rywali, to jest niezwykle solidna w defensywie. We wtorkowy wieczór, w meczu z GKS-em Katowice, będzie chciała potwierdzić dobrą formę i zapisać na swoje konto kolejne ważne punkty w walce o powrót do Ekstraklasy. Wiślacy wybiegną na boisko w roli faworyta i stawiamy na ich wygraną z podpórką w postaci remisu. Dodatkowo dorzucamy zakład na poniżej 3,5 bramki w tym mecz. Nasz typ: podwójna szansa: 1X i poniżej 3,5 bramki

Wisła Kraków – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Wtorkowe spotkanie na stadionie przy ulicy Reymonta to bez wątpienia jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 5. kolejki 1 Ligi. Wisła Kraków przystąpi do niego zajmując fotel lidera. Podopieczni Jerzego Brzęczka w pierwszych czterech kolejkach wykazali się świetną efektownością. Zdobyli w nich cztery gole, nie tracąc przy tym ani jednego, a to pozwoliło im zgromadzić na koncie 10 punktów. Po bezbramkowym remisie z Sandecją Nowy Sącz, w kolejnych trzech meczach odprawili z kwitkiem Resovię (2:0), Arkę Gdynia (1:0) i Odrę Opole (1:0). Do wtorkowego meczu przystąpią z jednym celem – kolejne zwycięstwo.

Wiślacy muszą jednak spodziewać się trudnej przeprawy. Ich rywalem będzie jedenastka z Katowic, która po czterech kolejkach ma na koncie siedem punktów. GKS sezon rozpoczął od wyjazdowego zwycięstwa 2:0 nad ŁKS-em Łódź, by w kolejnych dwóch meczach zdobyć tylko jeden punkt – 3:3 z Bruk-Betem Termaliką i 0:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W ostatniej kolejce odniósł drugie zwycięstw, tym razem pewnie 3:1 wygrywając u siebie z Zagłębiem Sosnowiec.

Wisła Kraków – GKS Katowice, historia

Historia bezpośrednich pojedynków jest bardzo bogata. Łącznie obie drużyny mierzyły się już 59 razy, w tym 52 razy na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Wisły, która ma na koncie 30 wygranych. GKS zwyciężał 12 razy, ale tylko trzy razy w Krakowie.

Ostatnie pojedynki miały jednak miejsce w sezonie 2004/2005. Oba spotkania zakończyły się wygranymi Wisły – 3:0 na wyjeździe i 1:0 u siebie.

Wisła Kraków – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Gra prezentowana przez Wisłę w pierwszych kolejkach nowego sezonu sprawiła, że bukmacherzy upatrują ją w roli faworyta wtorkowego meczu. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy wynoszą około 1.75. Wygrana GKS-u Katowice “wyceniana” jest znacznie wyżej.

Wisła Kraków – GKS Katowice, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Mehremić, Wachowiak – Starzyński, Plewka, Jelić Balta, Duda, Młyński – Żyro

GKS Katowice: Kudła – Wasielewski, Janiszewski, Jędrych, Kołodziejski, Rogala – Błąd, Dudziński, Urynowicz, Arak – Szwedzik

Wisła Kraków – GKS Katowice, transmisja meczu

Jednego z najciekawiej zapowiadających się meczów 5. kolejki 1 Ligi nie może zabraknąć w telewizji. Transmisja z meczu, który rozegrany zostanie 9 sierpnia o godzinie 20:30, będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Mecz będzie można obejrzeć także online za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. Bukmacher Fuksiarz oferuje teraz zupełnie za darmo miesięczny dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze. Aby go odebrać należy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

