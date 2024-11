Jest fundamentem sensacji 1. ligi. Może trafić za granicę

PressFocus Na zdjęciu: Karol Łysiak

Piłkarz Stali Rzeszów wzbudza zainteresowanie w Polsce i Europie

Stal Rzeszów to absolutna sensacja i rewelacja tego sezonu w rozgrywkach Betclic 1. ligi. Zespół prowadzony przez Marka Zuba zajmuje miejsce tuż za strefą barażową i ma realne szanse na to aby awansować do PKO Ekstraklasy i to być może nawet nie przez baraże, ale bezpośrednio.

Niemniej to, co może imponować to fakt, że kadra zespołu jest stworzona głównie w oparciu o młodych zawodników i do tego Polaków. To na tym poziomie rozgrywkowym istny ewenement, ale dający dobre i satysfakcjonujące wyniki. Wkrótce być może przyniesie także te korzyści finansowe. Według informacji przekazanych przez portal “Transfery.info”, Karol Łysiak, gracz Stali Rzeszów wzbudza spore zainteresowanie klubów z PKO Ekstraklasy oraz nawet tych spoza naszych granic.

20-letni defensywny pomocnik w tym sezonie rozegrał 17 spotkań w Stali Rzeszów, w których zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę. W sumie na poziomie zaplecza PKO Ekstraklasy ma 39 gier i sześć goli. Na koncie ma także występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, w tym w tej do lat 20. Jego aktualna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro.

