Arka zamyka sektor gości. Ucierpią Wisła i Polonia

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Stadion Arki Gdynia

Wisła i Polonia bez swoich kibiców w meczach z Arką

Już za równy miesiąc wracają zmagania w pierwszej lidze. Arka Gdynia jest na dobrej drodze, aby wywalczyć awans do Ekstraklasy, bowiem na półmetku rozgrywek zajmuje drugie miejsce, które gwarantuje bezpośrednią promocję do elity. Do osiągnięcia tego celu jeszcze daleko, ale to gdynianie są obecnie na uprzywilejowanej pozycji.

Klub z Pomorza poinformował, że dwa najbliższe domowe mecze rundy wiosennej zostaną rozegrane bez udziału kibiców gości. Chodzi o starcia z Polonią Warszawa oraz Wisłą Kraków. W tym czasie na stadionie będą prowadzone prace konserwacyjno-naprawcze, które zostały zlecone przez Gdyńskie Centrum Sportu. Remont ma potrwać do 7 marca 2025 roku, więc kolejne drużyny będą mogły liczyć na doping swoich fanów w Gdyni.

ℹ️ W dniu 14 stycznia 2025 roku Klub został poinformowany przez Gdyńskie Centrum Sportu, że w dniach 10 lutego – 7 marca 2025 roku, ze względu na prace konserwacyjno-naprawcze, użytkowanie sektora przeznaczonego dla kibiców gości na Stadionie Miejskim w Gdyni będzie niemożliwe.… pic.twitter.com/cGdmGInCmo — Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) January 15, 2025

Wisła Kraków od ponad roku zmaga się z problemami dotyczącymi wejścia jej kibiców na mecze wyjazdowe. Trwa ogólnopolski protest, a kolejne kluby odmawiają przyjęcia jej sympatyków pod różnymi pretekstami. Jednym z niewielu wyjątków okazała się właśnie Polonia Warszawa, która pod koniec rundy jesiennej dwukrotnie przyjęła kibiców Białej Gwiazdy – w meczu pierwszej ligi oraz Pucharu Polski.

Arka zacznie rundę jesienną od domowego meczu z Polonią w ramach 20. kolejki Betclic 1. Ligi. W 22. kolejce podejmie zaś u siebie Wisłę Kraków.