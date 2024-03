Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Lemanowicz

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa: przewidywania

Nie sądzę, że Polonia w najbliższej kolejce przerwie serię trzech remisów z rzędu. Warszawianie to drugi najgorszy zespół na wyjazdach w ostatnich pięciu meczach. Z kolei Znicz do swojego dorobku w pięciu poprzednich domowych spotkaniach dopisał dziewięć punktów. Gospodarze to wyraźny faworyt, który powinien poradzić sobie z presją. Mój typ: wygrana Znicza.

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa: ostatnie wyniki

Gracze z Pruszkowa marzec zaczęli od przegranej potyczki w Katowicach z GKS-em (0:3). Później było dużo lepiej, ponieważ Znicz okazał się lepszy od Bruk-Betu (2:0). Przed przerwą na kadrę pruszkowianie zremisowali na wyjeździe 1:1 z Górnikiem Łęczna.

Polonia w marcu upodobała sobie remisowanie. Warszawianie nie wygrali, ale też nie przegrali żadnego z trzech meczów. Czarne Koszule podzieliły się punktami z Chrobrym Głogów, Motorem Lublin oraz Wisłą Płock.

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa: historia

W Warszawie nie wspominają dobrze pierwszego bezpośredniego meczu w sezonie 2023/2024. Znicz przyjechał do stolicy i pokonał Polonię 1:0 po bramce, która padła już w dziesiątej minucie.

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa: kursy bukmacherów

Bukmacherzy jako dużego faworyta wskazują drużynę Znicza. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.92 Natomiast triumf Polonii możemy obstawić z kursem 3.45-3.70. Remis w tym meczu analitycy bukmacherscy oszacowali na kurs 3.20-3.50. Z naszym kodem promocyjnym do bukmachera ComeOn możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł ze zwrotem w gotówce.

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa: przewidywane składy

Znicz: Mleczko– Yukhymovych, Krajewski, Grudziński, Moskwik, Pomorski, Majewski, Proczek, Tkachuk, Stanclik, Nagamatsu

Polonia: Lemanowicz, Biedrzycki, Grudniewski, Kluska, Kobusinski, Koton, Majsterek, Michalski, Okhronchuk, Pleśnierowicz, Zawistowski.

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa: kto wygra

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa: transmisja

Początek tego meczu już o godzinie 12:40 w poniedziałek 1 kwietnia 2024 roku. Transmisja dostępna będzie na stronie polsatboxgo.pl.

