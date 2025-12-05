Zagłębie Lubin – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2025)

Zagłębie Lubin - Widzew Łódź: typy i kursy na mecz 18. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (6 grudnia) o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Fonralczyk

Zagłębie – Widzew, typy bukmacherskie

W sobotę dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 18. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Zagłębie Lubin przed własną publicznością zmierzy się z Widzewem Łódź. Nadchodzący mecz będzie ciekawym widowiskiem, ponieważ zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Miedziowi zajmują bowiem dziewiątą lokatę w tabeli, natomiast goście znajdują się o jedną pozycję niżej. Fani mogą się spodziewać niezwykle zaciętego starcia, a faworyta trudno wskazać jednoznacznie. Możemy być pewni, że zespoły dadzą z siebie wszystko i zafundują interesujący spektakl.

Ja spodziewam się, że sobotnie spotkanie zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź

Zagłębie – Widzew, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin nie imponuje formą. Miedziowi w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (2:0 z Górnikiem Zabrze), zanotowali dwa remisy (0:0 z Cracovią oraz 0:0 z Jagiellonią Białystok), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Widzewem Łódź w Pucharze Polski i 1:5 z Pogonią Szczecin).

Widzew Łódź natomiast może pochwalić się lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Goście sobotniego pojedynku odnieśli bowiem dwa zwycięstwa (2:0 z Piastem Gliwice i 1:0 z Pogonią Szczecin), zanotowali jeden remis (1:1 z Legią Warszawa), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Lechią Gdańsk oraz 1:3 z Koroną Kielce).

Zagłębie – Widzew, historia

Rywalizacja Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź trwa od połowy lat 80. i przez lata obfitowała w wyrównane, często zacięte spotkania. Oba kluby wielokrotnie walczyły ze sobą o ważne ligowe punkty, a bilans ich starć pozostaje bardzo zbliżony. W ostatnich sezonach mecze tych drużyn ponownie nabrały ciężaru, przyciągając sporą uwagę kibiców. W bieżących rozgrywkach doszło już do dwóch spotkań między Zagłębiem a Widzewem i oba zakończyły się zwycięstwem łodzian 1:0.

Zagłębie – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną Miedziowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź natomiast sięga nawet 2.95.

Zagłębie Lubin Widzew Łódź 2.40 3.20 2.95 Odds are subject to change. Last updated 5 grudnia 2025 19:07

Zagłębie – Widzew, kto wygra?

Zagłębie – Widzew, przewidywane składy

Zagłębie – Widzew, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie Lubin – Widzew Łódź obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

