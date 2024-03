PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Odry Opole

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, typy i przewidywania

Zagłębie Sosnowiec fatalnie sobie radzi w tym sezonie i znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli. Na zwycięstwo czeka od 15 września ubiegłego roku i niewiele wskazuje na to, aby było w stanie pokonać Odrę Opole. Opolanie przegrali w ostatnim czasie dwa mecze, ale były to rywalizacje z zespołami z samej czołówki. Natomiast w pojedynkach z nieco słabszymi zespołami radzą sobie bardzo dobrze. Mój typ: zwycięstwo Odry Opole – TAK.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, ostatnie wyniki

Zagłębie po przerwie zimowej poniosło dwie porażki ze Zniczem oraz Resovią. Następnie, przed tygodniem, zespół z Sosnowca zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Warto odnotować, że Zagłębie na wygraną czeka od 8. kolejki. 15 września ubiegłego roku pokonało GKS Katowice. To ostatni zespół w tabeli. Odra jest ósma, ale do szóstej Miedzi Legnica przed tą serią gier traciła tylko jeden punkt. Przed tygodniem opolanie przegrali z Wisłą Kraków. Wcześniej natomiast pokonali Podbeskidzie, a tuż po wznowieniu rozgrywek ulegli GKS-owi Tychy.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, historia

Ostatnie bezpośrednie starcie obu drużyn rozegrane w Opolu zakończyło się bezbramkowym remisem, z kolei ostatnia wizyta Odry w Sosnowcu to zwycięstwo opolan 2:0. Wcześniej jednak to Zagłębie Sosnowiec dwukrotnie z rzędu odniosło zwycięstwa.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Odra Opole, która zdecydowanie lepiej radzi sobie na przestrzeni całego sezonu.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, kto wygra

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, przewidywane składy

Zagłębie Sosnowiec: Shevchenko, Remy, Rozwandowicz, Sukhotskyi, Wrzesiński, Janota, Polyarus, Bykov, Sokół, Biliński, Kirejczyk.

Odra Opole: Haluch, Szrek, Kamiński, Piroch, Spychała, Niziołek, Purzycki, Hebel, Wróbel, Galan, Sarmiento.

Zagłębie Sosnowiec – Odra Opole, transmisja meczu

Starcie Zagłębia Sosnowiec z Odrą Opole będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1. Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

