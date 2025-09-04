Włochy – Estonia: typy, kursy, zapowiedź (05.09.2025)

01:31, 5. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Reprezentacja Włoch w piątek w spotkaniu piątej kolejki fazy grupowej eliminacji MŚ 2026 zmierzy się z Estonią. Sprawdź typy i kursy na rywalizację, która odbędzie się w Bergamo.

Davide Frattesi
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Włochy – Estonia, typy bukmacherskie

Reprezentacja Włoch przed startem eliminacji do przyszłorocznego mundialu była postrzegana jako jeden z faworytów do zwycięstwa w grupie I. Rzeczywistość jest jednak taka, że po dwóch rozegranych meczach Azzurri mają na koncie tylko trzy punkty. Między innymi z tego powodu doszło do zmiany selekcjonera – Luciano Spallettiego zastąpił Gennaro Gattuso.

Reprezentacja Estonii prezentuje natomiast bezkompromisowe oblicze. W trzech rozegranych spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo i dwukrotnie przegrali. Aczkolwiek wciąż mogą liczyć się w walce o wyjście z grupy.

Ciekawostką jest fakt, że w sześciu z dziesięciu ostatnich spotkań obu drużyn obie ekipy zdobywały bramki. To może być dobry prognostyk na piątkowe starcie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS
2.60
Obie drużyny strzelą – TAK
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 05.09.2025 01⁚03

Włochy – Estonia, ostatnie wyniki

Gospodarze podejdą do piątkowej rywalizacji po cennym zwycięstwie z Mołdawią (2:0) w czerwcu. Mimo wygranej doszło jednak do zmiany selekcjonera, ponieważ wcześniejsza seria czterech spotkań bez wygranej (trzy porażki i jeden remis) wymagała reakcji. Szczególnie dotkliwa była porażka z Norwegią (0:3).

Estończycy mają za sobą cztery porażki w pięciu ostatnich meczach. Pokonali jedynie Mołdawię (3:2) i ulegli Norwegii (0:1). Z reprezentacją Izraela przegrali natomiast różnicą dwóch goli (1:3).

Włochy – Estonia, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od listopada 2020 roku. Włochy jeszcze w czasie pandemicznym wygrały wówczas zdecydowanie (4:0). Azzurri ogólnie byli górą w każdym z siedmiu ostatnich spotkań z Estonią.

Włochy – Estonia, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest drużyna Gennaro Gattuso. Typ na wygrana Włochów kształtuje się na poziomie 1.06-1.08. Remis oszacowano na 11.00-12.00. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Estończyków jest po kursach 25.00-31.00 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.

Włochy
Remis
Estonia
1.07
12.0
31.0
1.08
12.0
29.0
1.07
11.0
29.0
1.06
11.0
25.0
1.08
12.0
31.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2025 01:09.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Włochy – Estonia, przewidywane składy

Między słupkami włoskiej bramki najpewniej stanie Gianluigi Donnarumma, świeżo zakontraktowany przez Manchester City. W ataku o miejsce w składzie rywalizują natomiast Mateo Retegui i Moise Kean. Tymczasem u gości nie zagra Karol Mets, a w bramce stanie najprawdopodobniej Karl Hein.

Włochy – Estonia, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Włochów
  • wygraną Estończyków
  • remisem
  • wygraną Włochów
  • wygraną Estończyków
  • remisem

0 Votes

Włochy – Estonia, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Włochy – Estonia będzie do zobaczenia na antenie Polsat Sport 3. Starcie zacznie się o godzinie 20:45. Nie tylko w tradycyjny sposób można śledzić debiut nowego selekcjonera Azzurrich. Rywalizacja będzie też dostępna online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

