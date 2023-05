Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec: typy i kursy na mecz 1 Ligi. Biała Gwiazda zagra o pozostanie w grze o bezpośredni awans do Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2023 12:36 .

Wisła Kraków – Zagłębie Sosnowiec, typy bukmacherskie

Wisła Kraków u siebie w rundzie wiosennej jest bardzo mocno i nie traci punktów. Nie spodziewamy się również tego, aby straciła je w niedzielę. Każdy inny wynik niż wygrana Białej Gwiazdy będzie dużą niespodzianką. My w tym meczu stawiamy nie tylko na zwycięstwo drużyny Radosława Sobolewskiego, ale dorzucamy do tego zakład na przynajmniej dwa gole w meczu. Nasz typ: wygrana Wisły + powyżej 1,5 bramki

Wisła Kraków – Zagłębie Sosnowiec, ostatnie wyniki

Wisła w niedzielne popołudnie zagra o trzecie zwycięstwo z rzędu, po tym jak w ostatnich dwóch kolejkach pokonała 2:1 Bruk-Bet Termalikę Niecieczy i 3:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała. Wiślacy zdają sobie sprawę, że aby myśleć o bezpośrednim awansie, nie tylko muszą liczyć na potknięcie drugiego obecnie Ruchu Chorzów, ale również wygrać dwa pozostałe spotkania sezonu zasadniczego. W niedzielę zmierzy się przed własną publicznością z Zagłębiem Sosnowiec i wybiegnie na boisko w roli zdecydowanego faworyta.

Zagłębie w ostatnich tygodniach spisywało się ze zmiennym skutkiem. W pięciu ostatnich kolejkach odniosło dwa zwycięstwa, zanotowało dwa remisy i doznało jednej porażki. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że Zagłębie zupełnie inaczej prezentuje się u siebie, a inaczej na wyjeździe. W tym sezonie zespół z Sosnowca na wyjeździe wygrał tylko raz i miało to miejsce na początku rozgrywek. Trudno się więc spodziewać, aby Zagłębie było w stanie przełamać złą serię w Krakowie.

Wisła – ostatnie 5 meczów 20.05.2023 Podbeskidzie – Wisła 0:3 (1 Liga)

0:3 (1 Liga) 12.05.2023 Wisła – Termalica 2:1 (1 Liga)

– Termalica 2:1 (1 Liga) 05.05.2023 ŁKS – Wisła 3:2 (1 Liga)

– Wisła 3:2 (1 Liga) 29.04.2023 Wisła – Chojniczanka 3:0 (1 Liga)

– Chojniczanka 3:0 (1 Liga) 22.04.2023 Ruch – Wisła 2:0 (1 Liga) Zagłębie – ostatnie 5 meczów 21.05.2023 Łęczna – Zagłębie 0:0 (1 Liga)

15.02.2023 Zagłębie – Podbeskidzie 1:0 (1 Liga)

08.05.2023 Termalica – Zagłębie 2:0 (1 Liga)

28.04.2023 Zagłębie – ŁKS 1:0 (1 Liga)

23.04.2023 Chojniczanka – Zagłębie 0:0 (1 Liga)

Wisła – Zagłębie Sosnowiec, historia

W jesiennej konfrontacji tych zespołów górą była Wisła Kraków, która wygrała w Sosnowcu 2:1. Zagłębie prowadziło w tym meczu po trafieniu Szymona Pawłowskiego, ale Biała Gwiazda odpowiedziała dwoma golami Luisa Fernandeza.

Wisła – Zagłębie Sosnowiec, bezpośrednie mecze (h2h)

28.10.2022 1 Liga Zagłębie 1:2 Wisła 25.04.2019 Ekstraklasa Zagłębie 2:1 Wisła 03.04.2019 Ekstraklasa Zagłębie 4:3 Wisła 29.10.2018 Ekstraklasa Wisła 2:2 Zagłębie 09.08.2016 Puchar Polski Zagłębie 3:4 pd. Wisła

Wisła Kraków – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Wisła Kraków jest zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy oscylują w okolicy 1.30-1.35. Typ na ten mecz warto zabezpieczyć zakładem bez ryzyka, który oferuje Fortuna. Aby go odebrać należy podczas rejestracji podać Fortuna kod promocyjny GOAL.

Wisła Kraków – Zagłębie, kto wygra?

Wisła Kraków – Zagłębie, przewidywane składy

Wisła do niedzielnego spotkania przystąpi bez trzech zawodników. Z powodów zdrowotnych na murawie nie będą mogli się pojawić Alex Mula, Zdenek Ondrasek i Alan Uryga. Po przerwie spowodowanej pauzą za kartki do składu wróci Luis Fernandez. Gotowy do gry jest także Alex Mula.

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca – Villar, Tachi, Igbekeme, Fernandez, Duda – Rodado

Zagłębie: Kos – Borowski, Dalić, Bykow, Ziemann – Wrzesiński, Rozwandowicz, Bonecki, Szumilas, Banaszewski – Sobczak

Wisła Kraków – Zagłębie, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Zagłębie Sosnowiec rozegrane zostanie w niedzielę (28 maja) o godzinie 12:40. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

