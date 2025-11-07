Wisła Kraków – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

Wisła Kraków i Polonia Warszawa to drużyny, które zaczną sobotnie granie w ramach 16. kolejki Betclic 1. Ligi. Mecz zacznie się o godzinie 14:30. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: przewidywania

Wisła Kraków i Polonia Warszawa to drużyny, które dzielą 18 punktów w tabeli Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda podejdzie do potyczki, chcąc odnieść piąte z rzędu zwycięstwo. Z kolei Czarne Koszule mają zamiar wygrać po raz trzeci z rzędu.

Ekipa prowadzona przez Mariusza Jopa ma jasny cel na trwającą kampanię. Wisła chce wywalczyć bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei zespół z Warszawy celuje co najmniej w baraże o awans do elity. Tym samym sobotnie spotkanie zapowiada się pasjonująco.

W ostatnim czasie w bezpośrednich starciach częściej górą była stołeczna drużyna. Polonia zwyciężyła w dwóch z trzech ostatnich potyczek między tymi zespołami. To może zatem dawać do myślenia przed meczem na stadionie im. Henryka Reymana. Tym samym można rozważyć wariant z remisem lub ze zwycięstwem ekipy z Warszawy. Mój typ: Polonia wygra lub z remisuje.

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: ostatnie wyniki

Drużyna z Krakowa przystąpi do sobotniej rywalizacji, mając za sobą cenne zwycięstwo z rozpędzonym Chrobrym Głogów (1:0). Wisła jednocześnie może pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami. Ogólnie w roli gospodarza 13-krotni mistrzowie są w tej kampanii niepokonani. Po raz ostatni przegrali w maju, gdy w barażu o awans do PKO BP Ekstraklasy przegrali z Miedzią Legnica (0:1).

Tymczasem drużyna z Warszawy ostatnio pokonała Górnik Łęczna (2:1). Polonia może się zatem pochwalić dwoma z rzędu wygranymi potyczkami. Czarne Koszule pokonały również Polonię Bytom (2:1). Na wyjazdach jednak stołeczny zespół nie radzi sonie zbyt dobrze. Ostatnio co prawda pokonała Zielono-czarnych. Niemniej wcześniej nie potrafił wygrać w pięciu meczach.

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: historia

Krakowska drużyna zagra z ekipą z Warszawy po raz pierwszy od grudnia minionego roku. Polonia wygrała wówczas dwoma golami (2:0). Ogólnie w siedmiu ostatnich starciach między ekipami cztery razy lepsza była Wisła, raz miał miejsce bezbramkowy remis i w dwóch potyczkach lepsze były Czarne Koszule.

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: kto wygra?

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji bez przede wszystkim takich graczy jak Ala Uryga, Kacper Skrobański, Rafał Mikulec, Bartosz Jaroch czy Piotr Starzyński i Bartosz Talar. W każdym razie grupa tych graczy jest wyłączona z gry od dłuższego czasu. W stołecznej drużynie nie mogą natomiast wystąpić: Michał Grudniewski, Ernest Terpiłowski oraz Paweł Olszewski. Kontuzje eliminują z występu również: Ilkaya Durmusa, Antoniego Kapustę, Mateusza Młyńskiego i Simona Skrabba.

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Lelieveld, Kuziemka, Igbekeme, Carbo, Duda, Ertlthaler, Rodado

Polonia: Kuchta – Brasido, Salihu, Cisse, Janasik, Gnaase, Wojciechowski, Vega, Wasin, Dadok, Zjawiński.

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie

Gospodarze są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Typ na wygraną Wisły kształtuje się na poziomie 1.40. Remis wyceniono na 5.25. Z kolei rozwiązanie na wygraną Polonii oszacowano na 6.90 i to najmniej realny wariant według ekspertów bukmacherskich.

Wisła Kraków Polonia Warszawa 1.40 5.25 6.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 23:47 .

Wisła Kraków – Polonia Warszawa: transmisja

Sobotnie starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Wisła Kraków – Polonia Warszawa będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 14:30. Rywalizację skomentują Szymon Borczuch i Radosław Gilewicz. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV.

