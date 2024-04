Pressfocus Na zdjęciu: Andrzej Niewulis

Wisła Płock – Miedź Legnica, typy i przewidywania

Kibice wspierający Wisłę mogą być umiarkowanymi optymistami przed środową konfrontacją. Płocczanie to czwarty najlepszy zespół Fortuna 1. Ligi w domowych spotkaniach. Z kolei Miedź plasuje się w dolnej połowie tabeli pod względem wyjazdowych potyczek. Sądzę, że przyjezdni do Legnicy wrócą bez zdobyczy punktów. Mój typ: wygrana Wisły Płock.

Wisła Płock – Miedź Legnica, ostatnie wyniki

Płocczanie mogą czuć niedosyt po kwietniowych meczach. Wisła wygrała tylko w Tychach z GKS-em. Remisem zakończyło się domowe starcie z Wisłą Kraków. Gracze Dariusza Żurawia polegli natomiast z Arką Gdynia i Stalą Rzeszów.

Niepokonana w trzech kwietniowych konfrontacjach pozostaje Miedź. Ekipa z Legnicy wywalczyła punkt z Chrobrym Głogów i Odrą Opole. Ostatnio Miedź pokonała nawet u siebie Motor Lublin.

Wisła Płock – Miedź Legnica, historia

Aż cztery z pięciu ostatnich meczów bezpośrednich tych drużyn odbyły się w Legnicy. Tym razem to Miedź przybędzie do Płocka, gdzie Wisła wygrała 4:1. Pierwsza konfrontacja w Fortuna 1. Liga zakończyła się zaś wynikiem 4:0 na korzyść Miedzi.

Wisła Płock – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Różnice w kursach bukmacherów nie są drastyczne, chociaż to Wisła stawiana jest w roli faworyta. Jej zwycięstwo najczęściej wyceniane jest na 2.34. Za wygraną Miedzi można zarobić 2.90. Z kolei remis wyceniono od 3.25 do nawet 3.50. Zachęcam do skorzystania przy rejestracji nowego konta z Fortuna kod promocyjny GOAL, dzięki czemu otrzymasz bonus powitalny, w skład którego wchodzi między innymi zakład bez ryzyka do 300 zł.

Wisła Płock – Miedź Legnica, przewidywane składy

Wisła Płock: Gradecki – Jach, Biernat, Haglind-Sangre – Niepsuj, Szwoch, Gric, Hiszpański, Kocyła, Sekulski – Gerbowski

Miedź Legnica: Mądrzyk – Niewulis, Drzazga, Kostka, Tront, Kaczmarski, Carolina, Mijusković, Bogacz, Edu, Antonik

Wisła Płock – Miedź Legnica, kto wygra?

Wisła Płock – Miedź Legnica, transmisja

Środowy mecz Wisła Płock – Miedź Legnica rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w platformie Polsat Box Go.