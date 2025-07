Wisła Kraków – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – ŁKS: typy bukmacherskie

Wisła Kraków w sobotnim spotkaniu 2. kolejki Betclic 1. Ligi spotka się na własnym boisku z ŁKS-em Łódź. Początek rywalizacji o godzinie 15:00. Zatrzymanie Angela Rodado było jednym z kluczowych celów władz Białej Gwiazdy przed startem sezonu i ten plan udało się zrealizować. Hiszpański napastnik podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywać aż do 2030 roku.

Rodado odwdzięczył się już w pierwszym meczu, kiedy to dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w wyjazdowym starciu ze Stalą Mielec, dając krakowianom komplet punktów na inaugurację rozgrywek. Tuż przed sobotnim meczem z łodzianami klub pożegnał Łukasza Zwolińskiego. Doświadczony snajper przeniósł się do Turcji, gdzie będzie reprezentował barwy Sakaryasporu. Mimo straty ważnego zawodnika, Wisła przystępuje do starcia z łodzianami w roli faworyta. Nasz typ: wygrana Wisły Kraków.

Wisła – ŁKS: ostatnie wyniki

Biała Gwiazda ma za sobą bardzo udany okres przygotowawczy, gdy nie przegrała żadnego z meczów sparingowych. Podopieczni Mariusza Jopa pokonali Ruch Chorzów (2:0) oraz Slovan Bratysława (1:0), pokazując solidną formę jeszcze przed startem ligowej rywalizacji.

13-krotni mistrzowie Polski rozpoczęli czwarty już sezon na zapleczu Ekstraklasy i deklarują powrót do elity. Premierowy krok wykonali bardzo pewnie. W Mielcu rozbili Stal aż (4:0). Na listę strzelców wpisali się Łukasz Zwoliński, Bartosz Jaroch oraz dwukrotnie Angel Rodado.

ŁKS w sparingach nie zachwycał, gdyż trzy bezbramkowe remisy nie dawały wielkich powodów do optymizmu. Jednak ligowa inauguracja wypadła dla ekipy Grabowskiego już znacznie lepiej. Łodzianie pokonali Znicza Pruszków (1:0), a decydującego gola zdobył Fabian Piasecki, który latem został pozyskany z Piasta Gliwice.

Wisła – ŁKS: historia

W poprzednim sezonie obie drużyny również rywalizowały na poziomie 1. Ligi. W pierwszym spotkaniu, które rozegrano w Łodzi, lepszy okazał się ŁKS. Rycerze Wiosny wówczas pokonali krakowską Wisłę (3:1). W rewanżu w Krakowie Biała Gwiazda wzięła jednak udany rewanż i dzięki dwóm trafieniom Łukasza Zwolińskiego wygrała (2:1). W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między tymi zespołami bilans jest idealnie wyrównany. Po dwa zwycięstwa każdej ze stron i jeden remis.

Wisła – ŁKS: kursy bukmacherskie

Według oferty przedstawionej przez bukmachera Betclic, faworytem sobotniego meczu jest Wisła Kraków. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy Białej Gwiazdy, to kurs wynosi około 1.79. Z kolei zwycięstwo ŁKS-u zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.85.

Wisła Kraków Remis ŁKS Łódź 1.79 3.70 3.85 1.79 3.70 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2025 10:08 .

Wisła – ŁKS: kto wygra?

Wisła – ŁKS: przewidywane składy

Wisła Kraków: Broda – Jaroch, Biedrzycki, Kutwa, Lelieveld – Ertlthaler, Duda – Kuziemka, Carbo, Sukiennicki – Rodado

ŁKS Łódź: Bobek – Craciun, Rudol, Fałowski, Głowacki – Norlin, Kupczak, Mokrzycki – Krykun, Piasecki, Szczepański

Wisła – ŁKS: transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – ŁKS Łódź w ramach 2. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się w sobotę (26 lipca) o godzinie 15:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV.

