Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2025)

Wisła Płock podejmie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza na zakończenie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w poniedziałek (20 października) o godz. 19:00. W starciu beniaminków faworytem są gospodarze.

Wisła – Bruk-Bet: transmisja meczu

Wisła Płock podejmie na własnym stadionie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 20 października o godzinie 19:00. Nafciarze świetnie rozpoczęli sezon i przez długi czas byli liderem tabeli. Jednak ostatnie tygodnie są dla zespołu Mariusza Misiury znacznie mniej udane. W czterech meczach zdobył zaledwie dwa punkty.

Drużyna z Płocka potrzebuje zwycięstwa, by wrócić na właściwe tory, natomiast beniaminek z Niecieczy wciąż koncentruje się na utrzymaniu. Podopieczni Marcina Brosza wciąż nie mogą wydostać się ze strefy spadkowej, a na ligowe zwycięstwo czekają już ponad dwa miesiące. W mojej ocenie w starciu dwóch beniaminków górą będą piłkarze Wisły, którzy wykorzystają atut własnego boiska. Typ: wygrana Wisły Płock.

Wisła – Bruk-Bet: ostatnie wyniki

Płocczanie przed październikową przerwą na kadrę zremisowali z Lechią Gdańsk (1:1), a punkt Nafciarzom w drugiej połowie zapewnił Mariusz Kamiński. Wcześniej Wisła podzieliła się punktami z GKS-em Katowice (1:1), a w Pucharze Polski uległa katowiczanom po dogrywce (2:4). W lidze ekipa Misiury przegrał także z Jagiellonią Białystok (0:1) i Arką Gdynia (0:1), co sprawiło, że drużyna wyraźnie wyhamowała po świetnym początku sezonu.

Bruk-Bet również nie może być zadowolony z ostatnich wyników. Zespół z Niecieczy po raz ostatni wygrał 8 sierpnia, pokonując Górnika Zabrze (1:0). W ostatnich spotkaniach przegrał z Widzewem Łódź (2:4), Piastem Gliwice (2:4) i Lechem Poznań (0:2), a także odpadł z Pucharu Polski po porażce z Widzewem.

Wisła – Bruk-Bet: historia

W dwóch poprzednich sezonach Wisła i Bruk-Bet rywalizowały jeszcze na zapleczu Ekstraklasy. W marcu tego roku Nafciarze pewnie pokonali na własnym stadionie ekipę z Niecieczy (3:0), a bohaterem spotkania został Jorge Jimenez, który zdobył dwie bramki. Hiszpański pomocnik obecnie zmaga się z kontuzją stopy. W jesiennym starciu na boisku w Niecieczy górą byli gospodarze, którzy wygrali (4:2), a hat-trickiem popisał się Kacper Karasek. Bilans pięciu ostatnich spotkań pomiędzy obiema drużynami jest wyrównany – po dwie wygrane każdej ze stron i jeden remis.

Wisła – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, to piłkarze płockiej Wisły są faworytem meczu kończącego 12. kolejkę Ekstraklasy. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nafciarzy, to taki kursy wynosi około 2.00. Zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki zostało wyceniona w granicach 3.60-3.70.

Wisła Płock
Remis
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
2.05
3.60
3.60
2.05
3.60
3.65
2.01
3.50
3.55
2.05
3.60
3.65
Wisła – Bruk-Bet: przewidywane składy

Wisła – Bruk-Bet: sonda

Kto wygra mecz?

  • Wisła Płock
  • Remis
  • Bruk-Bet Termalica
  • Wisła Płock 60%
  • Remis 40%
  • Bruk-Bet Termalica 0%

5+ Votes

Wisła – Bruk-Bet: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza w 12. serii gier PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek, 20 października, o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online.

