Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2025)

Wisła Płock podejmie na własnym stadionie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 20 października o godzinie 19:00. Nafciarze świetnie rozpoczęli sezon i przez długi czas byli liderem tabeli. Jednak ostatnie tygodnie są dla zespołu Mariusza Misiury znacznie mniej udane. W czterech meczach zdobył zaledwie dwa punkty.
Drużyna z Płocka potrzebuje zwycięstwa, by wrócić na właściwe tory, natomiast beniaminek z Niecieczy wciąż koncentruje się na utrzymaniu. Podopieczni Marcina Brosza wciąż nie mogą wydostać się ze strefy spadkowej, a na ligowe zwycięstwo czekają już ponad dwa miesiące. W mojej ocenie w starciu dwóch beniaminków górą będą piłkarze Wisły, którzy wykorzystają atut własnego boiska. Typ: wygrana Wisły Płock.
Wisła – Bruk-Bet: ostatnie wyniki
Płocczanie przed październikową przerwą na kadrę zremisowali z Lechią Gdańsk (1:1), a punkt Nafciarzom w drugiej połowie zapewnił Mariusz Kamiński. Wcześniej Wisła podzieliła się punktami z GKS-em Katowice (1:1), a w Pucharze Polski uległa katowiczanom po dogrywce (2:4). W lidze ekipa Misiury przegrał także z Jagiellonią Białystok (0:1) i Arką Gdynia (0:1), co sprawiło, że drużyna wyraźnie wyhamowała po świetnym początku sezonu.
Bruk-Bet również nie może być zadowolony z ostatnich wyników. Zespół z Niecieczy po raz ostatni wygrał 8 sierpnia, pokonując Górnika Zabrze (1:0). W ostatnich spotkaniach przegrał z Widzewem Łódź (2:4), Piastem Gliwice (2:4) i Lechem Poznań (0:2), a także odpadł z Pucharu Polski po porażce z Widzewem.
Wisła – Bruk-Bet: historia
W dwóch poprzednich sezonach Wisła i Bruk-Bet rywalizowały jeszcze na zapleczu Ekstraklasy. W marcu tego roku Nafciarze pewnie pokonali na własnym stadionie ekipę z Niecieczy (3:0), a bohaterem spotkania został Jorge Jimenez, który zdobył dwie bramki. Hiszpański pomocnik obecnie zmaga się z kontuzją stopy. W jesiennym starciu na boisku w Niecieczy górą byli gospodarze, którzy wygrali (4:2), a hat-trickiem popisał się Kacper Karasek. Bilans pięciu ostatnich spotkań pomiędzy obiema drużynami jest wyrównany – po dwie wygrane każdej ze stron i jeden remis.
Wisła – Bruk-Bet: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów, to piłkarze płockiej Wisły są faworytem meczu kończącego 12. kolejkę Ekstraklasy. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nafciarzy, to taki kursy wynosi około 2.00. Zwycięstwo Bruk-Bet Termaliki zostało wyceniona w granicach 3.60-3.70.
Wisła – Bruk-Bet: przewidywane składy
|1Stanislaw Pruszkowski
|2Kevin Custovic
|3Aleksandre Kalandadze
|6Krystian Pomorski
|13Quentin Lecoeuche
|16Fabian Hiszpanski
|25Nemanja Mijušković
|37Oskar Tomczyk
|42Filip Zajac
|84Tomás Tavares
|1Adrian Chovan
|2Bartosz Kopacz
|6Maciej Wolski
|13Krzysztof Kubica
|17Dominik Biniek
|25Kamil Zapolnik
|26Wojciech Jakubik
|35Diego Deisadze
|77Artem Putivtsev
|86Igor Strzalek
Mecz Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza w 12. serii gier PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w poniedziałek, 20 października, o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w usłudze CANAL+ online.
