Wieczysta – Pogoń Siedlce: typy, kursy, składy (27.07.2025)

Wieczysta - Pogoń Siedlce to mecz, który zacznie niedzielne zmagania w Betclic 1. Lidze. Faworytem są gospodarze. Niemniej ekipa Adama Noconia nie sprzeda tanio skóry.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

Wieczysta – Pogoń Siedlce, typy bukmacherskie

Wieczysta w powszechnej opinii uchodzi za czarnego konia rozgrywek. Już w pierwszej kolejce zespół dowodzony przez Przemysława Cecherza zaskoczył Śląsk Wrocław. Co prawda krakowska drużyna zremisowała, niemniej zaprezentowała się na tle spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy bardzo dobrze. Podobać się mogło przede wszystkim ofensywne nastawienie Żółto-czarnych.

Pogoń Siedlce to z kolei zespół, który szczęśliwie utrzymał się w Betclic 1. Lidze w poprzedniej kampanii. Na rozpoczęcie nowego sezonu podzielił się punktami z Polonią Warszawa, uważaną za jednego z pretendentów do gry w elicie w kolejnej kampanii. Siedlczanie pod wodzą Adama Noconia słyną między innymi z solidnej defensywy.

Obie ekipy nigdy wcześniej nie miały okazji rywalizować ze sobą o ligowe punkty. W ostatnich meczach każda z nich zdobywała bramki, co może napawać optymizmem przed niedzielną batalią. W związku z tym warto rozważyć scenariusz z trafieniami po obu stronach. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Wieczysta – Pogoń Siedlce, ostatnie wyniki

Ekipa prowadzona przez Przemysława Cecherze zremisowała tydzień ze Śląskiem Wrocław (1:1), ratując punkt w ostatnich fragmentach rywalizacji. w meczach kontrolnych drużyna z Krakowa wygrała kolejną z Sandencją Nowy Sącz (3:0) oraz Puszczą Niepołomice (5:0).

Drużyna prowadzona przez Adama Noconia urwała natomiast punkty Polonii Warszawa (1:1) w poprzedniej serii gier. Pogoń wcześniej z kolei w sparingach może pochwalić się wygranymi kolejno z: ŁKS-em Łomża (2:0), Zniczem Pruszków (2:1) czy Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:1).

Wieczysta – Pogoń Siedlce, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Nigdy wcześniej zespoły nie miały okazji rywalizować ze sobą.

Wieczysta – Pogoń Siedlce, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Wieczystej oszacowano na 1.50. Remis wyceniono na 4.10. Z kolei opcję na wygraną Pogoni Siedlce kształtuje się na poziomie 5.60 i to najmniej prawdopodobny scenariusz według bukmacherów.

Wieczysta Kraków Pogoń Siedlce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lipca 2025 00:03 .

Wieczysta – Pogoń Siedlce, przewidywane składy

Krakowska ekipa będzie musiała radzić sobie tylko bez Karola Fili, leczącego kontuzje. Wieczysta dysponuje jednak tak wyrównana kadrą, że brak jednego zawodnika nie powinien być mocno odczuwalny. Kluczowymi postaciami w trakcie gry mogą być: Joan Roman, Jacky Donkor czy Carlitos i Rafa Lopes. U gości nie będzie mógł zagrać natomiast tylko Jakub Sinior.

Wieczysta: Mikułko – Dankowski, Szymonowicz, Pazdan, Pestka, Donkor, Swędrowski, Trąbki, Carlitos, Joan Roman, Rafael Lopes

Pogoń: Lemanowicz – Pik, Jakubik, Kołodziejski, Miś, Kozłowski, Dzięcioł, Drąg, Szprytowski, Demianiuk, Zielonka.

Wieczysta – Pogoń Siedlce, transmisja meczu

Niedzielne starcie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Wieczysta – Pogoń Siedlce będzie do obejrzenia tylko w internecie na stronie TVPSport.pl. Spotkanie skomentują Maciej Piotrowski i Adam Burek. Ponadto mecz będzie do zobaczenia w usłudze Betclic TV.

