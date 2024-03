Widzew Łódź – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (10.03.2024)

Imago / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Widzew Łódź – Legia Warszawa: typy bukmacherskie

Widzew Łódź przystępuje do starcia z Legią po dwóch porażkach z rzędu. Podopieczni Daniela Myśliwca pod koniec zeszłego miesiąca w atmosferze skandalu odpadli z rozgrywek o Puchar Polski, przegrywając z Wisłą Kraków 1:2 po dogrywce. Natomiast w ostatniej kolejce polegli w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław, przegrywając również rezultatem 1:2. Czerwona Armia musi bacznie oglądać się na rywali za ich plecami, bowiem przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie 6 punktów. Zatem mecz przeciwko Legii będzie bardzo ważny dla układu tabeli, ponieważ ewentualna porażka może ich zepchnąć na 14. miejsce w lidze.

Legia Warszawa znajduje się w poważnym kryzysie formy. Mimo że rundę wiosenną w Ekstraklasie rozpoczęli od zwycięstwa, to później przydarzyły im się wpadki z takimi zespołami jak Puszcza czy Korona. Podopieczni Kosty Runjaica nie wygrali żadnego z ostatnich pięciu meczów. Co więcej, odpadli z europejskich pucharów po sromotnej porażce 0:3 w rewanżu z norweskim Molde. Kiepski wyniki w lidze wpłynęły również na ich pozycję w tabeli ligowej. Stołeczny klub zajmuje dopiero 6. lokatę, a strata do lidera rozgrywek wynosi 7 punktów.

Mecz na stadionie Widzewa Łódź będzie miał z całą pewnością gorąco temperaturę na trybunach. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki bezpośrednich rywalizacji w klasyku z udziałem Widzewa oraz Legii można oczekiwać dużej liczby bramek. Aż cztery z pięciu ostatnich starć kończyły się z minimum trzema bramki, a w trzech meczach kibice obu drużyn mogli oglądać aż cztery gole. Moim zdaniem w niedzielę w Łodzi po raz kolejny obejrzymy festiwal bramek. Nasz typ: Powyżej 2.5 goli.

Na to spotkanie swoim typem podzielił się również Juliusz Sipika. Juliusz to znawca polskiej piłki i kibic Widzewa. Spotkacie go na kanale Goal.pl na YouTube w roli komentującego wydarzenia w Uniwersum Ekstraklasy. Typ Juliusza na mecz Widzew – Legia to powyżej 9.5 rzutów rożnych.

Widzew Łódź – Legia Warszawa: kurs 100.00 na gola jednej z drużyn

Widzew Łódź – Legia Warszawa: ostatnie wyniki

Widzew w ostatnich czterech meczach Ekstraklasy zdobył 6 z 12 możliwych punktów. Łódzki klub okazał się lepszy w rywalizacji z Górnikiem Zabrze (3:1) oraz ŁKS-em Łódź (2:0). Natomiast smak porażki poczuli w starciach z Jagiellonią (1:3) i Śląskiem Wrocław (1:2).

Legia jak już wcześniej wspominałem, nie wygrała żadnego z pięciu meczów. Na krajowym podwórku zremisowali wszystkie trzy mecze z Pogonią Szczecin (1:1), Koroną Kielce (3:3) oraz Puszczą Niepołomice (1:1). Dwie porażki to mecze w 1/16 finału Ligi Konferencji z Molde. U siebie bolesna porażka (0:3), natomiast na wyjeździe (2:3).

Widzew Łódź – Legia Warszawa: historia

Jesienią spotkanie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem Legii 3:1. Bramki dla stołecznego klubu strzelał wtedy między innymi sprzedany zimą Ernest Muci. W poprzednim sezonie Widzew również nie znalazł sposobu na Wojskowych. Najpierw mecz w Łodzi zakończył się ich porażką (1:2), natomiast w Warszawie padł remis (2:2).

Widzew Łódź – Legia Warszawa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta widzą zespół gości. Kurs na zwycięstwo Legii wynosi 2, zaś na triumf Widzewa współczynnik oscyluje w granicach 3.75. Analitycy bukmacherscy oszacowali kurs na remis w wysokości 3.40. Jeśli chcecie obstawić to spotkanie to zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy GOAL do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 zł.

Widzew Łódź – Legia Warszawa: przewidywane składy

Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 5 Serafin Szota 8 Dawid Tkacz 14 Andrejs Ciganiks 21 Pawel Kwiatkowski 25 Marek Hanousek 35 Ivan Krajcirik 44 Noah Diliberto 62 Lirim Kastrati 78 Kamil Cybulski 88 Ignacy Dawid 99 Imad Rondic Qëndrim Zyba 1 Kacper Tobiasz 3 Steve Kapuadi 12 Radovan Pankov 17 Gil Dias 24 Jan Ziolkowski 25 Ryoya Morishita 26 Filip Rejczyk 39 Maciej Rosolek 55 Artur Jędrzejczyk

Widzew Łódź – Legia Warszawa: typ kibiców

Widzew Łódź – Legia Warszawa: transmisja meczu

Spotkanie Widzew Łódź – Legia Warszawa odbędzie się w niedziele 10 marca. Początek meczu o godzinie 17:00. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+Sport 3. Klasyk z udziałem Widzewa i Legii można obejrzeć również dzięki usłudze CANAL+ Online. Do tego należy wykupić specjalny abonament. Pakiet CANAL+ Online jest dostępny w kwocie 54 zł/mies. w ofercie na 12 miesięcy.

