Polscy kibice z uwagą powinni obserwować mecz West Ham – Leeds United. W niedzielę naprzeciw siebie staną Łukasz Fabiański i Mateusz Klich. Ten interesujący pojedynek został zaplanowany na niedzielę 16 stycznia w 22. kolejce Premier League. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią, w której znajdziecie między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

West Ham United – Leeds United, typy i przewidywania

Większe szanse na sięgnięcie po pełną pulę w niedzielnej konfrontacji zdaniem bukmacherów ma West Ham. My również typujemy Młoty jako triumfatora najbliższego meczu. Londyńczycy mogą pochwalić się bowiem serią czterech zwycięstw z rzędu. Ponadto zespół Davida Moyesa pokonał Leeds niedawno, bo 9 stycznia w Pucharze Anglii (2:0). Mimo tego uważamy, że najbezpieczniejsze jest obstawienie, że obie drużyny nie strzelą gola. Dlaczego? W 6 z 10 ostatnich domowych meczów z udziałem West Hamu, było 0:0 lub tylko jedna ekipa strzeliła gola.

West Ham United – Leeds United, sytuacja kadrowa

David Moyes w najbliższym meczu nie może skorzystać z Saida Benrahmy, który bierze udział w Pucharze Narodów Afryki. Problemy zdrowotne mają zaś Thomas Souces i Angelo Ogbonna. Idealnej sytuacji nie ma również Marcelo Bielsa. Niedostępni s między innymi: Rodrigo, Liam Cooper, Charlie Cresswell, czy Kalvin Phillips.

West Ham United – Leeds United, ostatnie wyniki

Piłkarze West Hamu mieli nienajlepszy grudzień, co sprawiło, że niektórzy zaczęli wątpić w to, czy Młoty zdołają zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Londyńczycy od pewnego czasu znów spisują się bardzo dobrze, w czym z pewnością pomógł korzystny terminarz. David Moyes poprowadził swój zespół do czterech zwycięstw z rzędu. Podopieczni szkockiego trenera w Premier League pokonali: Watford, Crystal Palace oraz Norwich. Ponadto awansowali do 1/16 finału Pucharu Anglii.

Zawodnicy Leeds świetnie rozpoczęli 2022 rok. Pawie przerwały bowiem serię czterech spotkań bez zwycięstwa (w tym trzech porażek). Drużyna Marcelo Bielsy pokonała na własnym stadionie 3:1 Burnley. Dzięki temu jej przewaga nad strefą spadkową wzrosła do już ośmiu punktów, co jest bardzo komfortowe w walce o utrzymanie na poziomie Premier League. Niedawno Leeds zostałao wyeliminowane z Pucharu Anglii.

West Ham United – Leeds United, historia

Kluby te grały ze sobą 66 razy. Rywalizacja ta nie jest wyrównana. West Ham na swoją korzyść rozstrzygnął 34 pojedynki. 13-krotnie triumfowało Leeds. 19 razy zdarzył się remis.

West Ham United – Leeds United, kursy bukmacherów

West Ham United – Leeds United, przewidywane składy

West Ham: Fabiański, Cresswell, Dawson, Coufal, Diop, Antonio, Lanzini, Vlašić, Rice, Fornals, Bowen

Leeds: Meslier, Ayling, Llorente, Koch, Firpo, Hjelde, Klich, Harrison, Dallas, James & Raphinha

West Ham United – Leeds United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 16 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 53-letni Mike Dean. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport.

