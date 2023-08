PressFocus Na zdjęciu: Warta Poznań

Warta – Cracovia: typy i przewidywania

Warta Poznań zdobyła bramkę w 4 z 5 meczów obecnego sezonu

Wata Poznań najwięcej bramek w tym sezonie zdobywa w przedziale czasu 16-30, 31-45 i 45-60

Warta Poznań traci w tym sezonie średnio 1,6 bramki na mecz

Cracovia zdobywała bramkę w każdym meczu obecnego seoznu

Warta Poznań męczy się na początku sezonu. Punktuje ze średnią punkt na kolejkę, co jest znacznie poniżej potencjału zespołu Dawida Szulczka. Tylko jedno zwycięstwo w pięciu meczach. Wprawdzie kalendarz nie najłatwiejszy bo za Zielonymi już spotkania z Rakowem i Pogonią, ale jednak wśród kibiców tego klubu pozostaje pewien niedosyt.

Cracovia świetnie zaczęła sezon i może jedynie żałować straconej bramki z Piastem Gliwice w 94. minucie ostatniego meczu. Gdyby Pasy dowiozły prowadzenie, 6. kolejkę zaczynałyby z pozycji wicelidera, z takim samym dorobkiem punktowym jak prowadząca Legia Warszawa. Nie udało się i obecnie do lidera tracą dwa punkty. Cracovia ma jeszcze jeden wspólny mianownik ze stołeczną ekipą – jako jedyne nie przegrały jeszcze w tym sezonie.

Zobacz także: Aktualna tabela Ekstraklasy

Forma obu zespołów pozwalałaby przypuszczać, że to goście będą faworytem w najbliższym meczu. Bukmacherzy widzą to jednak inaczej i większe szanse na zwycięstwo dają Warcie.

Odkąd Warta wróciła do Ekstraklasy w każdym meczu z Cracovią, a było ich do tej pory siedem łącznie z Pucharem Polski, ani razu nie było sytuacji, żeby obie drużyny strzeliły gola. Kurs na takie zdarzenie w najbliższym spotkaniu wynosi 1.97 w STS. Pasy w tym czasie wygrały tylko raz z tą poznańską drużyną. W tym okresie nie potrafiły pokonać rywali na ich terenie.

Co zatem postawić w tym meczu? Naszym zdaniem goście nie przegrają tego meczu. Jacek Zieliński chce przedłużyć serię bez porażki. Widać było podczas końcówki meczu z Piastem jak bardzo był wściekły na rozwój wydarzeń i to, że jego drużyna nie wskakuje na drugie miejsce w tabeli. Zatem nasz typ na mecz Warta – Cracovia to X2 po kursie 1.65 w STS.

Warta Poznań – Cracovia: sytuacja kadrowa

Z racji, że mamy początek sezonu w obu drużynach nie ma zawodników pauzujących za kartki. Po stronie gości zabraknie kolejny raz Duńczyka Mathiasa Hebo Rasmussena, leczącego kontuzję.

Warta – Cracovia: ostatnie wyniki

W meczach Warty sporo się dzieje. Jest obok Legii i Rakowa najbardziej bramkostrzelnym zespołem (8 goli), ale jednocześnie ma jedną z najsłabszych linii defensywnych po Puszczy Niepołomice i równo z Ruchem Chorzów (8 goli straconych). Warta zaczynając sezon przegrała z Pogonią, potem ograła Górnika Zabrze 2:0, remisowała z Rakowem i Ruchem po 2:2, a ostatnio była blisko powtórzenia tego wyniku także z Radomiakiem, ale gol stracony w 96. minucie pozbawił ją choćby punktu.

Cracovia ma rozegrane o jedno spotkanie mniej od sobotniego rywala. W czterech meczach uzbierała osiem punktów. Do tej pory Pasy zremisowały ze Stalą i Piastem, a pokonały Radomiaka (1:0) i Zagłębie Lubin (2:1).

Warta Poznań – Cracovia: historia

Na poziomie Ekstraklasy w bezpośrednich meczach między tymi zespołami pada mało bramek, a jeśli już jakieś są, to strzela je jedna drużyna. W poprzednim sezonie w Grodzisku Wlkp. mieliśmy bezbramkowy remis, a w Krakowie triumfowali goście, wygrywając 2:0. Ostatni raz Pasy pokonały Zielonych w październiku 2021 roku, wygrywając przy Kałuży 2:0.

Warta – Cracovia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy typują Wartę jako faworyta sobotniego spotkania. Wprawdzie nie wyraźnego, ale jednak. W STS na zwycięstwo gospodarzy mamy kurs 2.29. Wygrana gości jest wyceniana na 3.10, a remis na 3.20. Gdyby ktoś chciał zaryzykować i postawić wydarzenie po wyższym kursie, warto wykorzystać kod promocyjny STS GOAL.

Warta Poznań – Cracovia: przewidywane składy

Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Warta Poznań (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Cracovia (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Trenerzy Dawid Szulczek Jacek Zielisnki Rezerwowi 8 Niilo Mäenpää

12 Mateusz Kustosz

15 Michal Kopczynski

22 Konrad Matuszewski

29 Dario Vizinger

31 Oskar Krzyzak

34 Wiktor Plesnierowicz

97 Wiktor Kaminski Mateusz Bochnak 17

Kacper Smiglewski 21

Otar Kakabadze 25

Lukas Hrosso 31

Kacper Jodlowski 36

Michal Stachera 55

Filip Rozga 63

Bartlomiej Kolec 72

Warta - Cracovia: transmisja

W telewizji mecz Warta - Cracovia zobaczymy na żywo na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie także transmitowane w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a wówczas warto skorzystać z promocji i przez pierwsze trzy miesiące płacić 39 zł zamiast 54 zł.

