US Revel – PSG: typy i kursy na mecz Pucharu Francji. Szóstoligowiec raczej nie ma większych szans w starciu z mistrzem Ligue 1, ale piłkarze dużo niżej notowanej ekipy na pewno dadzą z siebie sto procent. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stade Pierre-Fabre już w najbliższą niedzielę, 7 stycznia o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Marco Asensio

Revel Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 stycznia 2024 20:50 .

US Revel – PSG, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain w 1/32 finału Pucharu Francji na wyjeździe zmierzy się z US Revel. Spotkanie zostanie rozegrane na mieszczącym ponad 12 tysięcy kibiców Stade Pierre-Fabre. Dla szóstoligowego klubu to wielkie wydarzenie, więc stadion na pewno wypełni się w całości. Mistrz Ligue 1 nie powinien jednak mieć problemu z ograniem dużo niżej notowanego rywala.

Spodziewamy się festiwalu bramek. Rezerwowi będą chcieli przekonać do siebie Luisa Enrique. Mój typ: liczba goli – powyżej 4.5.

Superbet 1.60 Liczba bramek – powyżej 4.5 Odwiedź Superbet

US Revel – PSG, sytuacja kadrowa

Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Koniec lutego 2024 Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Koniec stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Koniec stycznia 2024 Fabian Ruiz Zwichnięte ramię Koniec stycznia 2024 Arnau Tenas Uraz ramienia Połowa stycznia 2024 Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Koniec lutego 2024 Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Koniec stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Koniec stycznia 2024 Fabian Ruiz Zwichnięte ramię Koniec stycznia 2024 Arnau Tenas Uraz ramienia Połowa stycznia 2024

US Revel – PSG, ostatnie wyniki

US Revel w poprzednich rundach Coupe de France pokonał zespół Guerande St. Aubin 3:0, a także uporał się po rzutach karnych z drużyną Blagnac. PSG ostatnio sięgnęło po Superpuchar Francji wygrywając 2:0 z Tuluzą, a na ligowym podwórku uporało się z FC Metz (3:1).

US Revel – PSG, historia

Obie ekipy zmierzą się po raz pierwszy w historii.

US Revel – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną US Revel wynosi około 70.00, a typ na zwycięstwo PSG to mniej więcej 1.01. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 20.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać kod do Superbet: GOAL.

US Revel – PSG, przewidywane składy

Revel: Garcia; Vieu, Palacios, Briol, Mbuluba, N’Guessan; Zahil, Calmettes, Vaysset, Ritter; Boyer

PSG: Donnarumma; Mukiele, Pereira, Beraldo, Hernandez; Soler, Ugarte, Zaire-Emery; Muani, Ramos, Asensio

US Revel – PSG, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem US Revel 0% remisem 0% zwycięstwem PSG 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem US Revel

remisem

zwycięstwem PSG

US Revel – PSG, transmisja meczu

Spotkanie niestety nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Początek meczu na Stade Pierre-Fabre już w najbliższą niedzielę, 7 stycznia o godzinie 20:45.

Superbet z kodem GOAL to freebety i ekstra bonus! Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.