Udinese – Inter: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2024)

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Udinese Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2024 08:20 .

Udinese – Inter: typy bukmacherskie

Udinese zajmuje odległe 15. miejsce w tabeli Serie A i wciąż musi się martwić o utrzymanie, natomiast Inter to zdecydowany lider ligowej tabeli. Nerazzurri mają tytuł w garści i tylko katastrofalny spadek formy może pozbawić ich mistrzostwa.

Gospodarze muszą walczyć o to, aby w końcówce sezonu mieć komfort utrzymania. Dlatego w starciu z Interem mogą pokusić się o sprawienie niespodzianki. Moim zdaniem ciekawym typem jest to, że obie drużyny strzelą gola.

STS 2.03 Obie drużyny strzelą gola Zagraj

Udinese – Inter: ostatnie wyniki

Udinese nie wygrało od trzech meczów, notując porażki 0:2 z Torino oraz 2:3 z Padovą (towarzyski), a także remis 1:1 z Sassuolo. We wcześniejszych dwóch meczach drużyna pokonała Lazio 2:1 i zremisowała 1:1 z Salernitaną.

Z kolei Inter może pochwalić się bilansem trzech zwycięstw, remisu i porażki. Dla drużyny Inzaghiego szczególnie bolesna była porażka z Atletico w rzutach karnych, która spowodowała odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Na krajowym podwórku Nerazzurri prezentują się wybornie.

Udinese – Inter: historia

W pięciu ostatnich meczach zdecydowanie częściej triumfował Inter, który wygrał czterokrotnie. Udinese sprawiło jedną niespodziankę, zwyciężając 3:1 we wrześniu 2022 roku.

Udinese – Inter: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem jest Inter, kurs na wygraną gości to około 1.42. Natomiast na zwycięstwo Udinese współczynnik oscyluje w granicach 8.25. Przypominamy, że z naszym kodem bonusowym do bukmachera STS możesz odebrać bonusy o wartości do 660 zł oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Udinese – Inter: przewidywane składy

Udinese Gabriele Cioffi 3-5-1-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Udinese Gabriele Cioffi 3-5-1-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 1 Marco Silvestri 2 Festy Ebosele 6 Oier Zarraga 9 Keinan Davis 16 Antonio Tikvic 19 Kingsley Ehizibue 22 Brenner 27 Christian Kabasele 30 Lautaro Giannetti 31 Thomas Kristensen 32 Martín Payero 33 Jordan Zemura 93 Daniele Padelli 2 Denzel Dumfries 5 Stefano Sensi 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 31 Yann Aurel Bisseck 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

Udinese – Inter: transmisja meczu

Mecz Udinese z Interem będzie transmitowany antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.