Typer Ekstraklasy: Kto wygrał?

Sezon 2024/25 w Ekstraklasie przeszedł do historii. Zakończyła się też rywalizacja w naszym konkursie. Sprawdź kto wygrał ostatni etap oraz kto zwyciężył w klasyfikacji generalnej.

Co najmniej 230 punktów należało zdobyć by zwyciężyć w ostatnim etapie Typera Ekstraklasy. Tej sztuki dokonał „Cykor”, do którego trafi m.in. oficjalna piłka rozgrywek oraz zestaw gadżetów od goal.pl. Drugie miejsce w rankingu miesiąca zajął „Harry79”, a trzecie „Snusmumriken”.

Koszulka kadry z autografami oraz 2 bilety na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią – to nagrody ufundowane przez STS za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, która obejmowała całą piłkarską wiosnę w Ekstraklasie. W niej najlepiej typował „dawinczo1999”, który uzbierał łącznie aż 864 punkty. Na podium rywalizację zakończyli również „MalgorzaD” oraz „andrzej7271”. Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i zapraszamy w nowym sezonie! Dziękujemy również partnerom Typera, którymi byli:

STS – największy polski bukmacher, który wspiera kluby Ekstraklasy oraz jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski.

– największy polski bukmacher, który wspiera kluby Ekstraklasy oraz jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski. Sklep piłkarski R-GOL.com , w którym znajdziecie m.ni. buty, koszulki, sprzęt i akcesoria.

, w którym znajdziecie m.ni. buty, koszulki, sprzęt i akcesoria. Wydawnictwo SQN posiadające w swojej ofercie m.in. książki o tematyce sportowej. Pełna oferta dostępna jest na stronie labotiga.pl.

Nagrodzeni w IV rundzie konkursu

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 Cykor 230 oficjalna piłka adidas EKSTRAKLASA TRN, książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 2 Harry79 226 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 3 Snusmumriken 225 książka sportowa, zestaw gadżetów od goal.pl 4 hapcio 225 zestaw gadżetów od goal.pl 5 dawinczo1999 223 zestaw gadżetów od goal.pl

Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej

miejsce uczestnik punkty nagroda 1 dawinczo1999 864 koszulka kadry z autografami oraz 2 bilety na mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią 2 MalgorzaD 843 personalizowana koszulka piłkarska z oferty r-gol.com 3 andrzej7271 834 piłka i zestaw gadżetów od STS 4 Kosmodrom 823 zestaw gadżetów od goal.pl i sponsorów konkursu 5 and1958 822 zestaw gadżetów od goal.pl i sponsorów konkursu

Regulamin i punktacja

Zapoznaj się z Regulaminem Typera Ekstraklasy. Pamiętaj, że w Typerze mogą brać tylko osoby pełnoletnie. Punkty za każdy trafny typ naliczane są w następujący sposób:

wynik meczu (1X2): 5 punktów

obie drużyny strzelą (tak/nie): 3 punkty

poniżej lub powyżej 2,5 gola (tak/nie): 3 punkty

Na podstawie zdobytych punktów zostały stworzone rankingi poszczególnych rund. Prowadzona też była klasyfikacja generalną (ranking turniejowy) obejmującą mecze Ekstraklasy rozgrywane od 31/01/2025 do 25/05/2025.

I runda: 27/01/2025 – 24/02/2025 – zakończona

II runda: 25/02/2025 – 31/03/2025 – zakończona

III runda: 01/04/2025 – 28/04/2025 – zakończona

IV runda: 29/04/2025 – 25/05/2025 – zakończona

Pytania i uwagi

Jeśli masz pytania lub uwagi do naszego konkursu to prosimy o wysłanie wiadomości na adres redakcja@goal.pl.