Torino FC – SSC Napoli: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2024)

Torino FC - SSC Napoli: typy i kursy na mecz 19. kolejki rozgrywek Serie A. Mistrzowie Włoch w nadchodzącym spotkaniu zostaną ugoszczeni w stolicy Piemontu przez zespół Ivana Juricia. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w niedzielę (7 stycznia) o godzinie 15:00.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Mario Rui

Torino SSC Napoli Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 stycznia 2024 16:09 .

Torino – Napoli, typy bukmacherskie

Torino w ramach 19. kolejki rozgrywek Serie A ugości przed własną publicznością Napoli. Zarówno dla jednych jak i drugich będzie to pierwszy występ w nowym roku. Obie drużyny mają nadzieję na lepsze drugie półrocze, dlatego ten mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym zwycięstwo ostatecznie powędruje do rąk mistrza Italii. Mój typ: wygrana Napoli

Torino – Napoli, ostatnie wyniki

Torino w tym sezonie prezentuje się w kratkę, choć ostatnie pięć spotkań potoczyło się w miarę po myśli piłkarzy Ivana Juricia. W tym czasie udało im się sięgnąć po dwie wygrane (3:0 z Atalantą i 1:0 z Empoli), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Frosinone oraz 1:1 Udinese), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Fiorentiną).

Napoli natomiast zakończyło kalendarzowym rok poniżej oczekiwań. W pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęli po dwa zwycięstwa z rzędu (2:0 z Bragą w Lidze Mistrzów i 2:1 z Cagliari), ale później przydarzyły im się trzy wpadki – (0:4 z Frosinone w Pucharze Włoch, 0:2 z Romą oraz 0:0 z Monzą).

Torino – Napoli, historia

W ubiegłym sezonie starcia między tymi zespołami dwukrotnie kończyły się wygraną Napoli (3:1 w rundzie jesiennej, a także 4:0 na wiosnę). Wcześniejsze trzy spotkania również potoczyły się po myśli zespołu obecnie prowadzonego przez Waltera Mazzarriego.

Torino – Napoli, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem niedzielnego spotkania jest Napoli. Choć to za Torino będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu kibiców. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Azzurrich”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.50 – 2.57, podczas gdy na zwycięstwo piłkarzy Ivana Juricia sięgają nawet 3.00. Przy okazji tego meczu warto przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Wykorzystując przy rejestracji kod promocyjny do STS GOAL można liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Torino – Napoli, kto wygra?

Torino – Napoli, przewidywane składy

Torino Ivan Jurić 3-4-1-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Walter Mazzarri Torino Ivan Jurić 3-4-1-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Walter Mazzarri Rezerwowi ▼ 1 Luca Gemello 7 Yann Karamoh 10 Nemanja Radonjic 11 Pietro Pellegri 15 Saba Sazonov 20 Valentino Lazaro 23 Demba Seck 26 Koffi Djidji 66 Gvidas Gineitis 71 Mihai Popa 77 Karol Linetty 93 Brandon Soppy 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano Torino Ivan Jurić 3-4-1-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Walter Mazzarri Torino Ivan Jurić 3-4-1-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład SSC Napoli Walter Mazzarri Rezerwowi ▼ 1 Luca Gemello 7 Yann Karamoh 10 Nemanja Radonjic 11 Pietro Pellegri 15 Saba Sazonov 20 Valentino Lazaro 23 Demba Seck 26 Koffi Djidji 66 Gvidas Gineitis 71 Mihai Popa 77 Karol Linetty 93 Brandon Soppy 14 Nikita Contini 16 Hubert Idasiak 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano

Torino – Napoli, transmisja meczu

Spotkanie Torino z Napoli będzie transmitowane w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek rywalizacji w Turynie już w niedzielę (7 stycznia) o godzinie 15:00.

