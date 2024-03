Sturm Graz – Lille OSC: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2024)

Sturm Graz - Lille OSC: typy i kursy na pierwsze spotkanie w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Kto zwycięży w tym meczu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w Austrii już w czwartek (7 marca) o godzinie 18:45.

IMAGO / Matthieu Mirville / ZUMA Wire Na zdjęciu: Angel Gomes

Sturm Graz Lille Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2024 20:14 .

Sturm Graz – Lille, typy bukmacherskie

Już w czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji pomiędzy Sturmem Grazem a Lille. Obie drużyny podchodzą do tej rywalizacji w całkiem dobrych nastrojach, bowiem ostatnie mecze ułożyły się po ich myśli. Ja spodziewam się wyrównanego starcia w Austrii, w którym nie zabraknie bramek. Uważam, że obaj golkiperzy wrócą do domu bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

ComeOn 1.92 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Sturm Graz – Lille, ostatnie wyniki

Sturm Graz nie może narzekać na gorszą formę. Austriacka drużyna w ostatnich pięciu spotkaniach zdołała odnieść aż cztery zwycięstwa (4:1 ze Slovanem Bratysława w pierwszym meczu, 1:0 ze Slovanem w rewanżu, 2:0 z Tirolem oraz 4:0 z Wolfsbergerem), a także zaliczyła jeden remis (1:1 z Rapidem Wiedeń).

Lille natomiast nie może pochwalić się specjalnie wysoką formą. Podopieczni Paulo Fonseki w ostatnich pięciu meczach odnieśli tylko dwa zwycięstwa (3:0 z Le Havre i 1:0 z Reims) oraz ponieśli aż trzy porażki (1:2 z Lyonem w Pucharze Francji, 1:3 z PSG, a także 1:3 z Toulouse).

Sturm Graz – Lille, historia

Czwartkowa rywalizacja między tymi zespołami będzie pierwszą w historii obu klubów. Do tej pory obie drużyny nie miały okazji spotkać się ze sobą na europejskim poziomie.

Sturm Graz – Lille, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowej rywalizacji jest zespół Lille. Jeśli rozważasz typ na wygraną francuskiej drużyny, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.14 – 2.25. Natomiast na zwycięstwo Sturmu Graz kursy kręcą się wokół 3.25 – 3.45. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Kod bonusowy na zakład bez ryzyka do 100 zł w ComeOn to GOAL.

Sturm Graz – Lille, kto wygra?

Sturm Graz – Lille, przewidywane składy

Sturm Graz: Jaros – Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg – Horvat, Gorenc, Prass – Kiteishvili – Sarkaria, Biereth

Lille: Chevalier – Santos, Diakite, Yoro, Gudmundsson – Andre, Bentaleb – Zhegrova, Gomes, Haraldsson – David

Sturm Graz – Lille, transmisja meczu

Spotkanie Sturmu Graz z Lille będzie transmitowane wyłącznie na platformie Viaplay. Początek rywalizacji już w czwartek, 7 marca, o godzinie 18:45.

