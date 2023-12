Stal Mielec – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz Fortuna Pucharu Polski. Kto awansuje do ćwierćfinału? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie MOSiR już w najbliższą środę, 6 grudnia o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Stal Mielec Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2023 15:07 .

Stal Mielec – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Wracamy do rozgrywek Fortuna Pucharu Polski, a przed nami etap 1/8 finału. Stal Mielec w środę po południu na własnym stadionie podejmie Widzewa Łódź. Biało-Niebiescy w poprzedniej rundzie po dogrywce wyeliminowali Garbarnię Kraków (4:2), z kolei drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca w regulaminowym czasie gry okazała się lepsza od Wisły Puławy (4:1). Bukmacherom ciężko wskazać faworyta, kursy na to starcie są bardzo wyrównane.

Stal Mielec imponuje znakomitą formą. Zespół Kamila Kieresia będzie miał też przewagę własnego boiska. Mój typ: zwycięstwo Stali Mielec.

Stal Mielec – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Stal Mielec Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Stal Mielec – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Podopieczni Kamila Kieresia są w bardzo dobrej dyspozycji – ostatnio pokonali Pogoń Szczecin 3:2 i wygrali 2:1 z Górnikiem Zabrze w PKO BP Ekstraklasie. Natomiast Widzew Łódź na ligowym podwórku uległ Radomiakowi Radom 0:3, ale wcześniej poradził sobie z Lechem Poznań (3:1).

Stal Mielec – Widzew Łódź, historia

W całej historii byliśmy świadkami tylko czterech meczów pomiędzy Stalą Mielec a Widzewem Łódź. Statystyki bezpośrednich pojedynków są bardzo wyrównane – każda z tych drużyn może pochwalić się dwoma zwycięstwami. Nie odnotowaliśmy zatem żadnego remisu.

Stal Mielec – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem środowego spotkania są goście. Kurs na wygraną Stali Mielec wynosi mniej więcej 2.70, a typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to około 2.65. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Stal Mielec – Widzew Łódź, przewidywane składy

Stal: Kochalski – Ehmann, Matras, Leandro – Jaunzems, Guillaumier, Trąbka, Getinger – Domański, Wołkowicz – Shkurin

Widzew: Ravas – Zieliński, Żyro, Ibiza, Ciganiks – Kun, Hanousek, Alvarez – Nunes, Klimek – Sanchez

Stal Mielec – Widzew Łódź, kto wygra?

Stal Mielec – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport. Początek meczu na Stadionie MOSiR w Mielcu już w najbliższą środę, 6 grudnia o godzinie 15:00.

