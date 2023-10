Brest - PSG, typy na mecz 10. kolejki Ligue 1. Paryżanie mają na swoim koncie serię trzech kolejnych zwycięstw, w tym bardzo istotne nad Milanem. W niedzielę czeka ich wyjazdowa rywalizacja z Brestem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/PanoramiC Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Brest Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2023 14:13 .

Brest – PSG, typy i przewidywania

Wydaje się, że pod wodzą Luisa Enrique Paris Saint-Germain wreszcie zaczyna wracać na właściwe tory. Aktualnie mistrzowie Francji mają na swoim koncie trzy kolejne wygrane, w trakcie których strzelili dziewięć bramek. W niedzielę zagrają natomiast na wyjeździe z Brestem, które zajmuje w tym sezonie zaskakująco wysokie, piąte miejsce w tabeli. Najbliżsi rywale paryżan cechują się skuteczną grą w defensywie i nie najlepszą ofensywą, bowiem w dziewięciu meczach uzbierali zaledwie dziewięć goli. Wystarcza im to jednak, aby punktować na bardzo dobrym poziomie. Pomimo tego, Paris Saint-Germain nie powinien mieć problemów ze zwycięstwem. W fantastycznej dyspozycji znajduje się Kylian Mbappe, który ponownie ciągnie grę swojej drużyny. Mój typ – wygrana PSG.

Brest – PSG, sytuacja kadrowa

W ekipie Paris Saint-Germain niezdolni do gry wciąż są Marco Asensio, Presnel Kimpembe i Nuno Mendes. Cała trójka od pewnego czasu próbuje zażegnać problemy zdrowotne.

Brest – PSG, ostatnie wyniki

Brest notuje trzy kolejne mecze bez wygranej. W minionej kolejce przegrał z Lille 0-1, a wcześniej podzielił się punktami z Toulouse (1-1) i Niceą (0-0). W tabeli Ligue 1 zajmuje piąte miejsce, mając w swoim dorobku 15 punktów.

Paris Saint-Germain ma za sobą cenną wygraną nad Milanem (3-0), która przybliża do awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Paryżanie w ostatnim czasie pokonali również Strasbourg (3-0) i Rennes (3-1). Do liderującej w tabeli Nicei tracą cztery punkty.

Brest – PSG, historia

Brest jest dla Paris Saint-Germain bardzo wygodnym przeciwnikiem. W minionym sezonie paryżanie wygrali u siebie 1-0, a na wyjeździe 2-1. Po raz ostatni stracili punkty z niedzielnym rywalem 2011 roku. Od tego czasu nieprzerwanie zwyciężają.

Brest – PSG, kursy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny wynik, niż wygrana Paris Saint-Germain. Kurs na trzy punkty dla gości wynosi najczęściej 1.55. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Brestu jest to nawet 5.90.

Brest – PSG, przewidywane składy

Brest Eric Roy 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique

Brest – PSG, kto wygra?

Niedzielny mecz 10. kolejki Ligue 1 pomiędzy Brest a Paris Saint-Germain rozpocznie się o godzinie 13:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport 2 oraz Eleven Sports 1.

