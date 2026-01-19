Sporting Lizbona – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (20.01.2026)

Sporting Lizbona - Paris Saint-Germain: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 21:00.

Sporting – PSG, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain swoje najbliższe spotkanie rozegra już we wtorek. Tego dnia mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Podopieczni Luisa Enrique oczywiście są faworytem tego starcia i marzą o obronie tytułu mistrzowskiego Champions League. Portugalczycy natomiast są niewygodnym przeciwnikiem i zamierzają sprawić sporą niespodziankę. Nadchodząca rywalizacja na Estadio Jose Alvalade zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uwazam, że wtorkowe spotkanie zakończy się finalnie zwycięstwem gości. Mój typ: wygrana PSG

Sporting – PSG, ostatnie wyniki

Sporting Lizbona notuje delikatną obniżkę formy. Portugalczycy w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (4:1 z Guimaraes, 4:0 z Rio Ave oraz 3:0 z Casą Pia), zanotowali jeden remis (1:1 z Gil Vicente), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Guimaraes w Pucharze Portugalii).

Paris Saint-Germain natomiast ma lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Luisa Enrique odnieśli cztery zwycięstwa (4:0 z Fontenay w Pucharze Francji, 2:1 z Paris FC, po rzutach karnych z Olympique Marsylią w Superpucharze Francji oraz 3:0 z Lille), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Paris FC w Pucharze Francji).

Sporting – PSG, historia

Rywalizacja między Sportingiem Lizbona a Paris Saint-Germain ma charakter głównie europejski i ogranicza się do pojedynczych spotkań w rozgrywkach UEFA. Najczęściej dochodziło do niej w fazach grupowych Ligi Mistrzów, gdzie zderzały się portugalska szkoła techniki z rosnącą siłą finansową PSG. Mecze te bywały wyrównane, a Sporting potrafił sprawiać trudności faworyzowanym rywalom z Francji. Choć nie jest to klasyczna rywalizacja, każde starcie miało znaczenie prestiżowe i sportowe dla obu klubów.

Sporting – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrzów Francji, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.78. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 4.10.

Sporting – PSG, kto wygra?

Sporting – PSG, przewidywane składy

Sporting – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Sporting Lizbona – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online.

