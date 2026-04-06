Sporting Lizbona – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (07.04.2026)

Sporting – Arsenal: typy bukmacherskie
W 1/4 finału Ligi Mistrzów zobaczymy starcie, które w teorii nie wygląda na zapierające dech w piersiach. Sporting jest skazywany na porażkę w dwumeczu z Arsenalem. Tymczasem drużyna z Lizbony nie przegrała u siebie od 6 stycznia, wygrywając w tym czasie komplet dziewięciu meczów. Drużyna gości jest mocna poza Londynem, ale ostatnio ma wyraźnie trudniejszy czas, czego efekty możemy zobaczyć we wtorkowym spotkaniu. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Sporting – Arsenal: ostatnie wyniki
Trzy ostatnie mecze były pokazem siły w wykonaniu Sportingu. Gracze z Lizbony zaczęli od pogromu w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt. Portugalczycy rozbili Norwegów 5:0. Wysokie zwycięstwa udało im się odnieść także na krajowym podwórku, gdzie ograli Alvarekę (4:1) i Santa Clarę (4:2).
W analogicznym okresie gorzej spisał się Arsenal, który kontynuuje maraton meczów pucharowych. Londyńczycy okazali się lepsi przed własną publicznością od Bayeru Leverkusen. Po wygranej 2:0 Kanonierzy wybrali się na Wembley, gdzie przegrali finał Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem City (1:2). Ekipa Mikela Artety nie wygra też Pucharu Anglii, ponieważ na etapie ćwierćfinału odpadła z Southampton (1:2).
Sporting – Arsenal: historia
W ostatniej dekadzie kluby te grały ze sobą dosyć często. Z reguły były to zacięte pojedynki. Wyjątek stanowi ostatnia bezpośrednia konfrontacja w Lizbonie. Wówczas Arsenal wyjechał z Portugalii w znakomitym nastroju. Kanonierzy rozbili gospodarzy 5:1 w spotkaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów.4
Sporting – Arsenal: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs około 1.78. Remis wyceniono współczynnikiem 3.65. Z kolei wygraną Sportingu możesz zagrać po kursie 4.60.
Sporting – Arsenal: kto wygra?
Sporting – Arsenal: przewidywane składy
Sporting: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Saka
Sporting – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Sporting – Arsenal odbędzie się we wtorek (7 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
