Sporting Lizbona – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (07.04.2026)

Sporting – Arsenal: typy bukmacherskie

W 1/4 finału Ligi Mistrzów zobaczymy starcie, które w teorii nie wygląda na zapierające dech w piersiach. Sporting jest skazywany na porażkę w dwumeczu z Arsenalem. Tymczasem drużyna z Lizbony nie przegrała u siebie od 6 stycznia, wygrywając w tym czasie komplet dziewięciu meczów. Drużyna gości jest mocna poza Londynem, ale ostatnio ma wyraźnie trudniejszy czas, czego efekty możemy zobaczyć we wtorkowym spotkaniu. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Sporting – Arsenal: ostatnie wyniki

Trzy ostatnie mecze były pokazem siły w wykonaniu Sportingu. Gracze z Lizbony zaczęli od pogromu w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt. Portugalczycy rozbili Norwegów 5:0. Wysokie zwycięstwa udało im się odnieść także na krajowym podwórku, gdzie ograli Alvarekę (4:1) i Santa Clarę (4:2).

W analogicznym okresie gorzej spisał się Arsenal, który kontynuuje maraton meczów pucharowych. Londyńczycy okazali się lepsi przed własną publicznością od Bayeru Leverkusen. Po wygranej 2:0 Kanonierzy wybrali się na Wembley, gdzie przegrali finał Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem City (1:2). Ekipa Mikela Artety nie wygra też Pucharu Anglii, ponieważ na etapie ćwierćfinału odpadła z Southampton (1:2).

Sporting – Arsenal: historia

W ostatniej dekadzie kluby te grały ze sobą dosyć często. Z reguły były to zacięte pojedynki. Wyjątek stanowi ostatnia bezpośrednia konfrontacja w Lizbonie. Wówczas Arsenal wyjechał z Portugalii w znakomitym nastroju. Kanonierzy rozbili gospodarzy 5:1 w spotkaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów.4

Sporting – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs około 1.78. Remis wyceniono współczynnikiem 3.65. Z kolei wygraną Sportingu możesz zagrać po kursie 4.60.

Sporting CP Remis Arsenal 4.60 3.65 1.78 4.50 3.65 1.69 4.60 3.65 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2026 15:59

Sporting – Arsenal: kto wygra?

Sporting – Arsenal: przewidywane składy

Sporting: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice, Odegaard; Martinelli, Gyokeres, Saka

Sporting – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Sporting – Arsenal odbędzie się we wtorek (7 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

