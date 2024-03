IMAGO/Mark Cosgrove/News Images Na zdjęciu: Darwin Nunez

Sparta Praga Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2024 20:06 .

Sparta – Liverpool, typy bukmacherskie

W czwartkowy wieczór na przeciwko siebie staną liderzy tabel czeskiej i angielskiej ekstraklasy. Sparta w starciu z utytułowanym rywalem będzie chciała wykorzystać atut własnego boiska, na którym ostatniej porażki doznała w sierpniu ubiegłego roku. Z drugiej strony Liverpool przystąpi do tego meczu bez kilku zawodników. The Reds nadal jednak dysponują zespołem o ogromnym potencjale, co również potwierdzają ich świetne wyniki na krajowych boiskach. The Reds do meczu w Pradze przystąpi w roli faworyta i będzie chciał wypracować sobie zaliczkę przed rewanżem na Anfield Road. Ja w tej konfrontacji nie spodziewam się niespodzianki. Moim zdaniem goście wrócą do Anglii z zaliczką w postaci zwycięstwa, choć na pewno czeka ich trudna przeprawa. Mój typ: wygrana Liverpoolu

Superbet 1.85 wygrana Liverpoolu Zagraj!

Sparta – Liverpool, ostatnie wyniki

Sparta Praga do rywalizacji z Liverpool przystąpi jako lider czeskiej ekstraklasy, w której ma obecnie cztery punkty przewagi nad lokalnym przeciwnikiem – Slavią. Sparta w tym sezonie wygrała 19 z 23 spotkań, doznając przy tym tylko jednej porażki. W ostatni weekend doszło do derbowego pojedynku na szczycie ligowej tabeli. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Wcześniej mogła się pochwalić serią dziewięciu kolejnych wygranych w lidze.

Sparta do 1/8 finału Ligi Europy awansowała po udanym dwumeczu z tureckim Galatasaray. Po pierwszym spotkaniu w Stambule bliżej awansu byli Turcy, którzy wygrali 3:2. W rewanżu w Pradze Sparta nie dała już jednak żadnych szans rywalom, pewnie zwyciężając 4:1. Teraz w nagrodę otrzyma możliwość sprawdzenia się na tle jednej z najlepszych drużyn w Europie.

Liverpool również może się pochwalić mianem lidera na krajowej arenie. The Reds wygrali cztery ostatnie pojedynki w Premier League i plasując się tuż przed Manchesterem City i Arsenalem. Na ligowych boiskach podopieczni Juergena Kloppa wygrywali ostatnio z Burnley (3:1), Brentfordem (4:1), Luton (4:1) i Nottingham (1:0). W międzyczasie ograli Chelsea w finale Carabao Cup (1:0 po dogrywce), a także zameldowali się w kolejnej rundzie Pucharu Anglii (3:0 z Southampton).

Sparta – Liverpool, historia

Nie będzie to pierwszy pojedynek obu drużyn na europejskiej arenie. Sparta i Liverpool mierzyły się ze sobą w 2011 roku, w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Wówczas Czesi postawili rywalom bardzo trudne warunki. Pierwszy mecz w Pradze zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei w rewanżu na Anfield Road padła tylko jedna bramka. Golem w końcówce meczu awans gospodarzom zapewnił Dirk Kuyt.

Sparta – Liverpool, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem spotkania w Pradze jest Liverpool. Wątpliwości tych nie mają również bukmacherzy. Kurs na wygraną Liverpoolu oscyluje w okolicy 1.85. Rozważając natomiast typ na zwycięstwo Sparty można liczyć na kurs przekraczający nawet 4.00. Przy okazji tego spotkania warto odebrać darmowy zakład 35 zł, który gwarantuje kod do STS GOAL podany podczas rejestracji.

Sparta – Liverpool, typ kibiców

Jak zakończy się mecz w Pradze? wygraną Sparty 0% remisem 0% wygraną Liverpoolu 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Sparty

remisem

wygraną Liverpoolu

Sparta – Liverpool, przewidywane składy

W zespole gospodarzy na pewno zabraknie kontuzjowanego Andreasa Vindheima. Pod znakiem zapytania stoi z kolei występ Filipa Panaka, który doznał urazu podczas ostatniego ligowego meczu ze Spartą.

Znacznie dłuższa lista nieobecnych jest w zespole Liverpoolu. Juergen Klopp nie będzie mógł skorzystać z usług takich zawodników jak Alisson, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Diogo Jota czy Joel Matip.

Sparta Praga Brian Priske 3-4-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Sparta Praga Brian Priske 3-4-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 4 Markus Solbakken 7 Victor Olatunji 10 Adam Karabec 11 Indrit Tuci 18 Lukas Sadilek 19 Jan Mejdr 24 Vojtech Vorel 26 Patrik Vydra 27 Filip Panak 28 Tomas Wiesner 29 Michal Sevcik 30 Jaroslav Zeleny Lewis Koumas 5 Ibrahima Konaté 7 Luis Díaz 10 Alexis Mac Allister 13 Adrian 21 Konstantinos Tsimikas 42 Bobby Clark 76 Jayden Danns 84 Conor Bradley

Sparta – Liverpool, transmisja meczu

Pierwsze spotkanie 1/16 finału Ligi Europy pomiędzy Spartą Praga i Liverpoolem rozegrane zostanie w czwartek (7 marca) o godzinie 18:45. Transmisja z meczu dostępna będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay, a pojedynek skomentują Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.