Pressfocus Na zdjęciu: Oliver Skipp

Uskrzydleni niedawnym zwycięstwem piłkarze Southampton i Tottenhamu, zagrają ze sobą w 20. kolejce Premier League. Zespół Jana Bednarka będzie chciał sprawić niespodziankę i ograć faworyzowanego przeciwnika. Z kolei drużyna Antonio Conte spróbuje zmniejszyć dystans do czołowej czwórki. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

Southampton FC – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Piłkarze Tottenhamu do meczu z Southampton podejdą rzecz jasna w roli faworyta. Tak samo uważają bukmacherzy. To zrozumiałe, ponieważ Święci przegrali trzy z czterech ostatnich meczów z Kogutami.

Ważne w kontekście najbliższego pojedynku może być to, ze spotkanie odbędzie się na St. Mary’s Stadium. Tottenham zdecydowaną większość meczów za Antonio Conte rozegrał zaś na własnym obiekcie. W delegacji rywalizowało dwukrotnie i ani razu nie zwyciężył (remis z Evertonem i porażka z Murą). Sądzimy zatem, że ewentualny remis nie byłby żadną sensacją. Zwłaszcza do przerwy, ponieważ londyńczycy remisowali pierwszą połowę w sześciu z dziesięciu ostatnich potyczkach wyjazdowych. Nasz typ: remis do przerwy.

STS 2,24 Remis do przerwy Przejdź do STS

Southampton FC – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

W składach obu zespołów należy spodziewać się roszad personalnych, ponieważ na przygotowania do wtorkowej konfrontacji mają tylko 48 godzin. Ralph Hasenhuttl przy ustalaniu składu pominie cztery nazwiska. Z Covid-19 zmagają się: Lyanco, Jack Stephens oraz Nathan Tella. Kontuzjowany jest Alex McCarthy. Antonio Conte musi poradzić sobie bez dwóch graczy. Urazy leczą Cristian Romero i Ryan Sessegnon.

Southampton FC – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

W miniony weekend piłkarze Southampton sprawili swoim kibicom bardzo miłą niespodziankę. Święci udali się bowiem do Londynu, gdzie ograli faworyzowany West Ham. Pomógł w tym między innymi gol Jana Bednarka. Zespół Polaka na zwycięstwo czekał prawie dwa miesiące. Ostatni komplet punktów miał miejsce 5 listopada w konfrontacji z Aston Villa.

Antonio Conte ma za sobą sześć pojedynków w Premier League jako szkoleniowiec Tottenhamu. Opiekun londyńczyków może mieć powody do zadowolenia, ponieważ jego podopieczni nie dal się ograć ani razu. Czterokrotnie wygrali, a dwa razy zremisowali. Ponadto Koguty wciąż mają szanse na zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej, gdzie całkiem niedawno zakwalifikowali się do półfinału po wyeliminowaniu West Hamu..

Southampton FC – Tottenham Hotspur, historia

Kluby te grały ze sobą już 95 razy. Bilans dotychczasowej rywalizacji jest korzystny dla Tottenhamu, który na swoją korzyść rozstrzygnął 46 pojedynków. 28 meczów wygrało zaś Southampton. 21 razy zdarzył się remis.

Southampton FC – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherów

Southampton FC – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Southampton: Caballero; Valery, Bednarek, Salisu, Perraud; S. Armstrong, Diallo, Ward-Prowse, Djenepo; Adams, A. Armstrong

Tottenham: Lloris; Tanganga, Dier, Rodon; Doherty, Ndombele, Hojbjerg, Davies; Alli, Bergwijn; Kane

Southampton FC – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się we wtorek 28 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 39-letni Simon Hooper. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.