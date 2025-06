RB Salzburg – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (27.06.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

RB Salzburg – Real Madryt, typy bukmacherskie

Real Madryt chce wypaść jak najlepiej na Klubowych Mistrzostw Świata FIFA. Królewscy celują w końcowy triumf w rozgrywkach. Najpierw trzeba jednak dokończyć rywalizację w grupie, najlepiej zajmując w niej pierwsze miejsce. Szanse na to ma również Salzburg, który także zgromadził cztery oczka. Będzie to zatem interesujące spotkanie o niemałą stawkę. Mimo wszystko różnica sił jest jednak wyraźna. Mój typ: wygrana Realu.

RB Salzburg – Real Madryt, ostatnie wyniki

RB Salzburg na turniej do USA udał się jako wicemistrz Austrii. Zespół ten nie zawiódł w pierwszej kolejce, kiedy to pokonał meksykański klub Pachuca 2:1. Problemy pojawiły się w kolejnej rywalizacji, gdy naprzeciw stanęły gwiazdy z Al Hilal. To spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Wicemistrzem jest także Real Madryt. Królewscy na Klubowe Mistrzostwa Świata udali się już jednak z nowym szkoleniowcem. Xabi Alonso w debiucie zremisował 0:0 z Al Hilal. Dużo bardziej przekonująco wypadła konfrontacja z Pachucą, którą ekipa ze stolicy Hiszpanii ograła 3:1.

RB Salzburg – Real Madryt, historia

Kluby te miały już okazję rywalizować ze sobą w 2025 roku. Wówczas Real Madryt zaprezentował swoje najlepsze wydanie. Dubletem popisali się wtedy Vinicius Jr i Rodrygo, a finalnie RB Salzburg przegrał w stolicy Hiszpanii aż 1:5.

RB Salzburg – Real Madryt, kursy bukmacherskie

RB Salzburg można uznać za najsłabszą europejską drużynę występującą na Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA. To tłumaczy tak niski kurs na sukces austriackiej ekipy – od 8.00 do nawet 8.90. Real Madryt ma obowiązek wygrać to spotkanie, o czym świadczy współczynnik około 1.30.

RB Salzburg – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Salzburga

Remis

Wygrana Realu Wygrana Salzburga

Remis

Wygrana Realu 0 Votes

RB Salzburg – Real Madryt, przewidywane składy

Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Ramussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate; Nene, Gloukh; Onisiwo, Baidoo

Real: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia; Guler, Tchouameni, Bellingham; Valverde, Garcia, Vinicius Jr

RB Salzburg – Real Madryt, transmisja

Spotkanie RB Salzburg – Real Madryt nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na platformie streamingowej DAZN. Początek zmagań przewidziany jest na noc z czwartku na piątek 27 czerwca o 03:00. Starcie to skomentuje Dawid Król.

