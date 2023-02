PressFocus Na zdjęciu: Michał Trąbka

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie ostatniej w tabeli Skry Częstochowa z liderem rozgrywek, czyli ŁKS-em Łódź. Rycerze Wiosny wywiążą się z roli faworyta w meczu 20. kolejki Fortuna 1 Ligi? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego starcia i zapoznania się z kursami bukmacherskimi na ten pojedynek. Początek spotkania w najbliższą niedzielę 19 lutego o godzinie 15:00.

1. liga Skra Częstochowa ŁKS Łódź 5.40 3.80 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2023 15:02 .

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź, typy i przewidywania

Piłkarze klubów rywalizujących w Fortuna 1 Lidze przed tygodniem wrócili na boisko. W najbliższą niedzielę 19 lutego o godzinie 15:00 czeka nas starcie zamykającej tabelę Skry Częstochowa z liderem, którym jest ŁKS Łódź. Faworyta tego spotkania chyba nie trzeba nikomu wskazywać. Celem Rycerzy Wiosny jest powrót do Ekstraklasy, a drużyna spod Jasnej Góry bije się o utrzymanie na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej.

Patrząc logicznie, goście w meczu rozgrywanym w Bełchatowie powinni sięgnąć po trzy punkty. Nasz typ: zwycięstwo ŁKS-u Łódź.

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Skra Częstochowa w 19. serii gier Fortuna 1 Ligi przegrała z Chojniczanką Chojnice (0:2), a w sparingach mierzyła się z takimi zespołami jak Odra Opole (1:3), Polonia Bytom (1:4), Ruch Chorzów (0:0) oraz Zagłębie Sosnowiec (3:2). ŁKS Łódź na powrót rozgrywek ligowych zremisował z GKS-em Tychy (1:1). Rycerze Wiosny w spotkaniach towarzyskich zagrali z następującymi drużynami – Csikszereda Miercurea Ciuc (1:1), Tadżykistan U20 (1:1), Wroskła Połtawa (0:0) i Admira Wacker (2:1).

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź, historia

Obie drużyny grały ze sobą tylko trzy razy w historii – dwa razy triumfował ŁKS Łódź i padł jeden remis.

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego starcia bez wątpienia są goście. Kurs na wygraną Skry Częstochowa wynosi około 4.80, a typ na zwycięstwo ŁKS-u Łódź to mniej więcej 1.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.55. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 1200 zł, który znajdziecie w forBET. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w forBET kod promocyjny GOALBET.

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź, przewidywane składy

Gospodarze nie narzekają na kontuzje. W kadrze gości z wyjątkiem Artemijusa Tutyskinasa i pauzującego za kartki Nacho Monsalve wszyscy zawodnicy są gotowi do gry.

Skra: Bursztyn, Flak, Machała, Mesjasz, Szymański, Lukoszek, Pyrdoł, Olejnik, Babiarz, Nocoń, Kozłowski

ŁKS: Bobek, Dankowski, Dąbrowski, Marciniak, Koprowski, Kowalczyk, Mokrzycki, Biel, Szeliga, Jurić, Trąbka

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź, kto wygra?

Skra Częstochowa – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 20. kolejki Fortuna 1 Ligi transmitowane będzie tylko w Internecie – w usłudze Polsat Box Go. Początek meczu na GIEKSA Arena w Bełchatowie w niedzielę 19 lutego o godzinie 15:00.

