Chelsea chce sprzedać zawodnika. Może wrócić do byłego klubu po kilku miesiącach

Leicester City planują sensacyjny powrót Kierana Dewsbury-Halla

Leicester City rozważa sprowadzenie Kierana Dewsbury-Halla z Chelsea w styczniowym okienku transferowym. 26-letni pomocnik jest dostępny na sprzedaż.

The Blues postanowili wystawić Dewsbury-Halla na listę transferową. Kilka miesięcy temu Anglik trafił na Stamford Bridge z King Power Stadium.

Jednak bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest wypożyczenie zawodnika niż jego definitywny transfer. Kwota 30 milionów funtów, jaką oczekuje klub za pomocnika może być dla Leicester za duża.

Chelsea zgodzi się na odejście Dewsbury-Halla jeżeli dostanie za niego przynajmniej taką kwotę, jaką zapłaciła za niego zaledwie pół roku temu.

Leicester City są zainteresowani powrotem Dewsbury-Halla, ponieważ odegrał on istotną rolę w wywalczeniu awansu do Premier League w zeszłym sezonie. 26-latek miałby w zasadzie od razu wejść do pierwszego składu drużyny prowadzonej przez Ruuda van Nistelrooya.

Od czasu transferu do Chelsea Dewsbury-Hall rozegrał tylko 55 minut w Premier League w pięciu spotkaniach. Na więcej szans może liczyć w pucharach. Łącznie w obecnym sezonie wystąpił w 14. meczach, podczas których na boisku przebywał 774 minuty. Zdobył jedną bramkę oraz asystę.

Chelsea ma być gotowa rozważyć wypożyczenie swojego piłkarza, szczególnie jeżeli nikt nie zdecyduje się na jego transfer w zimowym okienku transferowym.

