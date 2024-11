Liverpool – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool FC Manchester City

Liverpool – Man City: typy bukmacherskie

Na papierze faworytem wydaje się Liverpool, lecz Manchester City mimo kiepskiej formy to wciąż jedna z najlepszych drużyn w Europie. Dlatego wskazać zwycięzcę meczu wcale nie będzie tak łatwo. Proponuje więc skupić się na bramkach w hicie Premier League. Goście dysponują niesamowitym potencjałem w ofensywie i strzelali bramkę w 5 z 6 ostatnich starć. Z kolei gospodarze są w zabójczej formie, a każdy z piętnastu ostatnich spotkań strzelali bramkę. Dodatkowo biorąc pod uwagę ostatnie pięć meczów bezpośrednich, to w czterech konfrontacjach obie drużyny trafiały do siatki rywala. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Liverpool – Man City: ostatnie wyniki

Arne Slot idealnie odnalazł się w roli trenera Liverpoolu, co podkreślają wyniki zespołu za jego kadencji. The Reds nie przegrali od piętnastu spotkań, z czego od sześciu meczów kontynuują serię samych zwycięstw. W środku tygodnia wygrali batalię w Lidze Mistrzów z Realem Madryt, pokonując Los Blancos (2:0). Wcześniej odnieśli wysokie zwycięstwo z Bayerem Leverkusen (4:0). Natomiast w lidze poradzili sobie m.in. z Southampton (3:2), Aston Villą (2:0) i Brighton 2:1). Obecnie zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów.

Manchester City wpadł w poważny kryzys, czego dowodem jest passa sześciu spotkań bez zwycięstwa. Choć ostatnio w Lidze Mistrzów zremisowali z Feyenoordem (3:3), tak wcześniej zanotowali aż pięć porażek z rzędu. The Citiziens nie poradzili sobie z Tottenhamem, doznając upokorzenia (0:4) czy ze Sportingiem, przegrywając (1:4). Ponadto bez punktów zakończyli rywalizację z Brighton (1:2) i Bournemouth (1:2). Na chwilę obecną mają na swoim koncie 23 punkty, co daje im 3. miejsce w Premier League.

Liverpool – Man City: historia

Ostatnie dwa mecze bezpośrednie pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City zakończyły się podziałem punktów. W obu przypadkach ligowa potyczka zakończyła się wynikiem (1:1). Natomiast wcześniej w sezonie 2022/2023 The Reds mierzyli się z The Citizies trzykrotnie. W lidze raz górą był zespół Jurgena Kloppa, który wygrał (1:0), a raz triumfowali podopieczni Pepa Guardioli (4:1). Dodatkowo los skrzyżował ich drogi w 1/8 finału Carabao Cup, gdzie awans do następnej rundy wywalczył Manchester City, wygrywając (3:2).

Liverpool – Man City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oferują bardzo wysokie kursy na mecz Liverpool – Manchester City. Ze względu na aktualną sytuację w tabeli oraz formę obu drużyn faworytem spotkania będą The Reds. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi ok. 2.02, zaś triumf The Citiziens można postawić ze współczynnikiem ok. 3.40. Z kolei remis w hicie Premier League oszacowano na kurs ok. 3.80.

Liverpool – Man City: kto wygra?

Liverpool – Man City: prewidywane składy

Arne Slot w najbliższym meczu nie będzie mógł skorzystać z usług kilku zawodników. W pełni sił po kontuzji nie jest Alisson, którego na pewno nie zobaczymy w wyjściowym składzie. Do kadry meczowej nie zostali zgłoszeni również Conor Bradley, Federico Chiesa, Ibrahima Konate i Kostas Tsimikas.

Problemy zdrowotne nie omijają Manchesteru City. Oprócz braku zdobywcy Złotej Piłki, czyli Rodriego w meczu z Liverpoolem nie wystąpi również Mateo Kovacić i Oscar Bobb. Z kolei niepewny jest występ Johna Stonesa i Jeremy’ego Doku.

Liverpool FC Arne Slot Manchester City Pep Guardiola Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 3 Wataru Endo 7 Luis Díaz 17 Curtis Jones 56 Vitezslav Jaros 78 Jarell Quansah 80 Tyler Morton 84 Conor Bradley 3 Ruben Dias 10 Jack Grealish 18 Stefan Ortega 19 Ilkay Gündogan 20 Bernardo Silva 56 Jacob Wright 66 Jahmai Simpson-Pusey 75 Nico O'Reilly 87 James McAtee

Liverpool – Man City: transmisja meczu

Hit 13. kolejki Premier League, czyli spotkanie Liverpool – Manchester City odbędzie się w niedzielę (1 grudnia) o godzinie 17:00 na Anfield Road. Transmisja meczu będzie dostępna w internecie na platformie streamingowej Viaplay.

