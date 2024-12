Mount nie dokończył derbów. Trudny czas dla pomocnika Manchesteru United

SPP Sport Press Photo. / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount znów kontuzjowany

Mason Mount, od momentu transferu z Chelsea latem 2023 roku, ma trudności z utrzymaniem regularności gry w barwach Manchesteru United. Zaledwie 21 występów w Premier League przez 18 miesięcy to wynik daleki od oczekiwań klubu i zawodnika. Już w poprzednim sezonie Mount opuścił większość rozgrywek z powodu kontuzji, a bieżące rozgrywki również rozpoczął od problemów zdrowotnych – w sierpniu zszedł z boiska podczas meczu z Brighton.

Podczas meczu z Manchesterem City Mount doznał urazu, który zmusił go do zejścia z boiska już w 14. minucie. Wyraźnie zdruzgotany, został pocieszony przez kolegów z drużyny, takich jak Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund czy Lisandro Martinez. Po zejściu z murawy skierował się prosto do szatni, co może wskazywać na poważniejszy uraz.

Gary Neville, komentując sytuację na antenie Sky Sports, powiedział: – To nie wygląda dobrze. Mason ma wyraz twarzy kogoś, kto spędził zbyt dużo czasu na rehabilitacji. Jest młody, ale takie kontuzje są demoralizujące i sprawiają, że czujesz, jakbyś zawodził wszystkich wokół.

Manchester United znajduje się w trudnym momencie sezonu, po dwóch ligowych porażkach z Arsenalem i Nottingham Forest. Podopieczni Rubena Amorima odbili się nieco w Lidze Europy, wygrywając z Viktorią Pilzno. W niedzielę Czerwone Diabły w dramatycznych okolicznościach pokonały Manchester City.