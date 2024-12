Raków zrezygnował z transferu utalentowanego gracza. Powód może zaskakiwać

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków wycofał się z transferu Wiktora Nowaka

Wiktor Nowak rozgrywa bardzo dobry sezon. Mimo 20-lat, pomocnik Znicza Pruszków jest jednym z lepszych zawodników występujących na boiskach Betclic 1 Ligi. Dotychczas w 19 meczach zgromadził dwie bramki oraz trzy asysty. To sprawiło, że zwrócił na siebie uwagę wielu klubów, w tym tych z PKO Ekstraklasy.

W ostatnich dniach Tomasz Włodarczyk przekazał, że faworytem do pozyskania Nowaka jest Raków Częstochowa, a transfer miał zostać przeprowadzony zimą. Okazuje się jednak, że nic z tego nie wyjdzie. Tak przynajmniej twierdzi Samuel Szczygielski, który na łamach “Meczyki.pl” poinformował, że Medaliki wycofały się z tego ruchu. Mimo zaplanowanych na poniedziałek testów medycznego, klub postanowił zmienić zdanie. Powodem takiej decyzji miała być “niejasność co do przepisu o młodzieżowcu w przyszłym sezonie Ekstraklasy”.

Jak dodaje Szczygielski, Wiktor Nowak zimą i tak najprawdopodobniej zmieni klub, ponieważ chętnych na transfer utalentowanego 20-latka nie brakuje.

Raków Częstochowa na dobre włączył się do walki o mistrzostwo Polski. Medaliki są na drugim miejscu w ligowej tabeli po osiemnastu spotkaniach, a do liderującego Lecha tracą jedynie dwa oczka. Muszą jednak też oglądać się za siebie, bowiem trzecia Jagiellonia traci do nich tylko punkt. To sprawia, że wiosenna walka o ligowy triumf będzie niezwykle zacięta.