Serbia – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2025)

Serbia - Anglia: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku. Zapowiada się bardzo ciekawy. wyrównany mecz.

PRiME Media Images/Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Serbia – Anglia: przewidywania

Bez cienia wątpliwości to jeden z najlepiej zapowiadających się meczy wtorkowej serii gier w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Z jednej strony reprezentacja Serbii, która w ostatnim czasie jest w dobrej formie, a przed własną publicznością może być szczególnie groźna. Z drugiej zaś zespół Anglii, który jest stawiony w tym meczu w roli faworyta i powinien sobie poradzić z ekipą z Belgradu. Zapowiada się więc ciekawy mecz, w którym powinno paść wiele goli i być wiele emocji. Raczej należy się jednak spodziewać wyrównanej potyczki, bowiem zwycięzca przybliży się do awansu na mundial.

Serbia – Anglia: ostatnie wyniki

Podczas tego zgrupowania oba zespoły rozegrały już oczywiście swoje mecze. Zarówno Anglicy, jak i Serbowie mieli okazję rywalizować o punkty w meczach eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Synowie Albionu przed własną publicznością okazali się lepsi od reprezentacji Andory, którą pokonali – ku zaskoczeniu niektórych – tylko 2:0. Z kolei Serbia również mierzyła się z zespołem dużo niżej klasy, Łotwą, i wygrała to spotkanie tylko 1:0.

Co warte zaznaczenia w przypadku zespołu gospodarzy, to mają oni na swoim koncie serię siedmiu meczów bez porażki. Ostatni raz zero punktów zdobyli w meczu Ligi Narodów z reprezentacją Hiszpanii, wówczas przegrali na Półwyspie Iberyjskim 0:3, a mecz ten sędziował… Daniel Stefański. Anglicy z kolei nie tak dawno temu ulegli reprezentacji Senegalu w towarzyskiej potyczce na Wyspach Brytyjskich.

Serbia – Anglia: historia

Oba te zespoły miały w swojej historii okazję mierzyć się tylko raz. Miało to miejsce nie tak dawno temu, bowiem podczas Euro 2024. Wówczas w pierwszej kolejce turnieju w Niemczach lepsi okazali się piłkarze z Anglii, którzy pokonali Serbów 1:0. Zwycięskiego gola zdobył Jude Bellingham w pierwszej połowie meczu.

Serbia – Anglia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Serbia

Remis

Anglia Serbia 0%

Remis 0%

Anglia 100% 1+ Votes

Serbia – Anglia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest reprezentacja Anglii. Nigdy jednak nie można lekceważyć Serbów, szczególnie, że grają oni przed własną publicznością. Niemniej kurs na trzy punkty gości wynosi mniej więcej 1.80. Z kolei remis można postawić za około 3.55. Jeśli jednak uważamy, że trzy punkty zdobędzie tego dnia Serbia, to można to zagrać za nawet 4.75.

Serbia Anglia 4.75 3.55 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 września 2025 22:54 .

Serbia – Anglia: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Polsat Sport 2. Transmisja dostępna będzie także na platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji we wtorek 9 września 2025 roku o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.