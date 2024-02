fot. Imago / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Ruch Chorzów Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2024 14:08 .

Ruch Chorzów – Warta Poznań, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów i Warta Poznań to dwie ekipy, mające na trwający sezon jasny cel, którym jest utrzymanie w elicie. Po pierwszej kolejce w rundzie wiosennej bardzo optymizmem powiało w ekipie Dawida Szulczka. Zieloni okazali się lepsi od aktualnego mistrza Polski. Niebiescy natomiast musieli przełknąć gorycz porażki w starciu z Legią Warszawa na Stadionie Śląskim. Chorzowianie w tej kampanii nie wygrali jeszcze w Kotle Czarownic. Czy to się uda w sobotę? Trudno jednoznacznie stwierdzić. W każdym razie poznański zespół w sześciu z ostatnich 10 meczów w roli gościa prowadził do przerwy, co może dawać do myślenia przed sobotnią potyczką. Typ: prowadzenie Warty do przerwy – TAK.

Betclic 3.95 Warta z prowadzeniem do przerwy – TAK Przejdź na stronę Betclic

Ruch Chorzów – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

W szeregach 14-krotnych mistrzów Polski niepewni występu są Tomasz Wójtowicz oraz Daniel Szczepan. Pierwszy dochodzi do pełnej sprawności po zabiegu barku, który miał miejsce w grudniu. Napastnik Niebieskich doznał natomiast urazu przed starciem z Legią Warszawa. Tymczasem w szeregach Zielonych z powodu kontuzji zabraknie najpewniej tylko Adama Zrelaka.

Ruch Chorzów – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Drużyna Janusza Niedźwiedzia zimą w meczach kontrolnych wygrała tylko raz. Z kolei na Stadionie Śląskim piłkarze Ruchu nie wygrali jeszcze. Ostatnie zwycięstwo w roli gospodarza Niebiescy zaliczyli jeszcze w Gliwicach na stadionie miejscowe Piasta, gdy pokonali ŁKS (2:0) w lipcu minionego roku.

Tymczasem ekipa Dawida Szulczka na wyjeździe nie zwyciężyła w żadnym z trzech ostatnich meczów. Warta przegrała w Zabrzu z Górnikiem (0:3). Z kolei remisowała w starciach z Pogonią Szczecin (3:3) oraz Legią Warszawa (2:2).

Ruch Chorzów – Warta Poznań, historia

W pierwszym spotkaniu z udziałem obu ekip padły aż cztery gole. Finalnie spotkanie zakończyło się remisem (2:2). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między oboma zespołami trzykrotnie górą był Ruch, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Ruch Chorzów – Warta Poznań, kursy

Kurs na remis w Betclic zakłady bukmacherskie wynosi 3.00. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka nawet do 200 zł.

Ruch Chorzów Remis Warta Poznań 2.49 3.00 3.10 2.49 3.00 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2024 14:08 .

Ruch Chorzów – Warta Poznań, przewidywane składy

W kontekście Niebieskich tak naprawdę są dwa znaki zapytania i niejasne wydają się występy Łukasza Monety oraz Michała Feliksa, W przypadku drugiego dużo może zależeć od tego, czy do dyspozycji trenera będzie Daniel Szczepan. W szeregach gości uwaga zwrócona może być przede wszystkim na Kajetana Szmyta, który budzi zainteresowanie na rynku transferowym.

Ruch: Stipica – Sadlok, Szymański, Stępiński, Moneta, Letniowski, Sikora, Dadok, Vlkanova, Kozak, Feliks

Warta: Grobelny – Stavropoulos, Szymonowicz, Bartkowski, Prikryl, Miguel Luis, Żurawski, Mezghrani, Savić, Szmyt, Vizinger.

Ruch Chorzów – Warta Poznań, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu 83% wygraną Warty 0% remisem 17% 6 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Ruchu

wygraną Warty

remisem

Ruch Chorzów – Warta Poznań, transmisja meczu

Sobotnie starcie 21. kolejki PKO Ekstraklasy z udziałem Ruchu i Warty będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie zacznie się o godzinie 15:00 i będzie emitowane na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ponadto mecz można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Betclic Kod Promocyjny Zakład bez ryzyka 200 zł Aktywuj konto z freebetami! Sponsor FAME MMA Sponsor Ruchu Chorzów Zakład bez ryzyka do 200 zł z kodem GOALPL: 200 zł Użyj kodu GOALPL +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.