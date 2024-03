Real - Lipsk: typy, kursy, zapowiedź. Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów zakończył się zwycięstwem Realu Madryt 1:0. To sprawia, że Królewscy są bliżej awansu do ćwierćfinału. Sytuacja RB Lipsk jest trudna i mało kto wierzy, że zespół z Bundesligi zdoła ograć Los Blancos na Santiago Bernabeu. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Real Madryt – RB Lipsk, typy i przewidywania

Brak awansu Realu Madryt do kolejnej rundy będzie sporą niespodzianką. Królewscy mają korzystny rezultat z pierwszego spotkania i są już o krok od ćwierćfinału. Lipsk z pewnością będzie chciał namieszać w tym dwumeczu, ale trudno oczekiwać, aby zrobił to z powodzeniem tym bardziej, że będzie grał na boisku rywala. Natomiast w rewanżu nie spodziewam się zbyt wielu. Wiele wskazuje na to, że mogą to być piłkarskie szachy. Mój typ: bramki poniżej 2,5 – TAK.

Real Madryt – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2024 David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Aurelien Tchouameni Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Jude Bellingham Suspended (direct red card) Po 1 meczu

RB Lipsk Zawodnik Powrót Lukas Klostermann Uraz biodra Połowa marca 2024 Mohamed Simakan Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Xaver Schlager Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Mohamed Simakan Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Amadou Haidara Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Real Madryt – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Real Madryt po zwycięstwie w pierwszym meczu 1/8 finału z RB Lipsk rozegrał trzy spotkania w La Liga. Bilans Królewskich pozostawia jednak sporo do życzenia, bo zdołali wygrać tylko jedno spotkanie pokonując Sevillę. Ponadto zespół Ancelottiego zremisował z Rayo Vallecano oraz Valencią. RB Lipsk z kolei w tym czasie przegrał ważny mecz z Bayernem Monachium 1:2, ale za to pokonał Borussię Moenchengladbach oraz Vfl Bochum zdobywając aż sześć goli w dwóch w pojedynkach.

Real Madryt – RB Lipsk, historia

Przed trzema tygodniami RB Lipsk przegrał z Realem Madryt 0:1. Wcześniej obie drużyny mierzyły się ze sobą w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2022/23. Wtedy Królewscy przegrali w Niemczech 2:3, natomiast przed własną publicznością wygrali 2:0.

Real Madryt – RB Lipsk, kursy bukmacherów

Faworytem środowego starcia jest bez wątpienia Real Madryt. Bukmacherzy nie mieli żadnych problemów, ze wskazaniem zespołu, który ma większe szanse na zwycięstwo. Jednak w pierwszym starciu RB Lipsk sprawił pewne problemy Królewskim, dlatego jeśli uważasz, że zespół z Bundesligi może pokusić się o niespodziankę to zachęcam do zapoznania się z ofertą Superbet. Superbet kod bonusowy na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Real Madryt – RB Lipsk, kto awansuje

Real Madryt – RB Lipsk, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-1-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład RB Lipsk Marco Rose Rezerwowi ▼ 10 Luka Modric 12 Eduardo Camavinga 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Díaz 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 30 Fran González 32 Nico Paz 1 Peter Gulacsi 3 Christopher Lenz 5 El Chadaille Bitshiabu 6 Elif Elmas 8 Amadou Haidara 9 Yussuf Poulsen 13 Nicolas Seiwald 14 Christoph Baumgartner 25 Leopold Zingerle 38 Nuha Jatta

Real Madryt – RB Lipsk, transmisja meczu

Mecz Realu z Lipskiem będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 1. Pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

