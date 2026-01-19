Real Madryt – AS Monaco: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Zespół Królewskich walczy o odzyskanie zaufania stołecznych kibiców. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, czyli 20 stycznia, o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – AS Monaco, typy i przewidywania

Przed nami ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a AS Monaco w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Drużyna Królewskich w poprzedniej serii gier przegrała 1:2 z Manchesterem City i obecnie zajmuje 7. miejsce w tabeli. Z kolei ekipa z Księstwa pokonała Galatasaray Stambuł 1:0, plasując się na 19. pozycji w stawce. Oba zespoły wciąż walczą o jak najlepszą lokatę przed decydującą fazą rozgrywek. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, czyli 20 stycznia, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu na listę strzelców wpisze się Vinicius Junior. Brazylijski skrzydłowy będzie chciał odpowiedzieć na ostatnią krytykę i ponownie zapracować na sympatię kibiców ze stolicy Hiszpanii. Mój typ: Vinicius Junior zdobędzie bramkę.

Real Madryt – AS Monaco, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Realu Madryt nie jest idealna – gospodarze muszą radzić sobie bez Brahima Diaza, Edera Militao, Trenta Alexandra-Arnolda, Ferlanda Mendy’ego, Alvaro Carrerasa, Rodrygo Goesa oraz Antonio Rudigera. Jeszcze większe problemy ma AS Monaco, które zagra bez takich piłkarzy jak Pape Cabral, Lamine Camara, Lukas Hradecky, Takumi Minamino, Christian Mawissu, Paul Pogba, Mohammed Salisu, Wout Faes czy Krepin Diatta. Obie drużyny przystąpią więc do jutrzejszego meczu wyraźnie osłabione.

Real Madryt – AS Monaco, ostatnie wyniki

Real Madryt w dwóch ostatnich meczach wygrał 2:0 z Levante UD w La Lidze i sensacyjnie przegrał 2:3 z drugoligowym Albacete Balompie w Pucharze Króla. W tym samym czasie AS Monaco uległo FC Lorient 1:3 w Ligue 1 oraz pokonało US Orleans 3:1 w Pucharze Francji. Zatem obie drużyny zanotowały bardzo mieszane wyniki w poprzednich spotkaniach.

Real Madryt – AS Monaco, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z AS Monaco ogranicza się do dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w kampanii 2003/2004. Wówczas Hiszpanie wygrali u siebie 4:2, lecz w rewanżu na Stadionie Ludwika II przegrali 1:3, co ostatecznie dało remis 5:5. Dzięki większej liczbie goli na wyjeździe to Francuzi awansowali do półfinału Champions League.

Real Madryt – AS Monaco, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów wtorkowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo AS Monaco to mniej więcej 8.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci zakładu bez ryzyka do 100 złotych oraz bonusu od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt – AS Monaco, przewidywane składy

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Garcia – Camavinga, Tchouameni, Bellingham – Guler, Mbappe, Vinicius

Monaco: Kohn – Vanderson, Kehrer, Dier, Henrique – Akliouche, Teze, Zakaria, Golovin – Balogun, Biereth

Real Madryt – AS Monaco, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Monaco zwycięstwem Realu 100%

remisem 0%

zwycięstwem Monaco 0% 1+ Votes

Real Madryt – AS Monaco, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a AS Monaco w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, czyli 20 stycznia, o godzinie 21:00.

