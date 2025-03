Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Rodrygo Goes

Real Madryt – CD Leganes, typy i przewidywania

Real Madryt podejmie na własnym stadionie Leganes w meczu 29. kolejki La Ligi. Przed nami pojedynek zespołów, które mają zupełnie inne cele w obecnym sezonie. Drużyna Los Blancos jak co roku bije się o mistrzostwo Hiszpanii, z kolei ekipa Los Pepineros walczy o pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Czy podopieczni Carlo Ancelottiego wywiążą się z roli faworyta i tym samym nie pozwolą Barcelonie odskoczyć w tabeli? W tym momencie Real Madryt traci 3 punkty do lidera, zajmując 2. miejsce w stawce. Pierwszy gwizdek sędziego na Santiago Bernabeu wybrzmi już w najbliższą sobotę, 29 marca o godzinie 21:00.

Vinicius Junior strzelił pięknego gola w niedawnym meczu Brazylii z Kolumbią (2:1) w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. 24-letni skrzydłowy wraca do optymalnej formy i będzie chciał to udowodnić w ten weekend. Nasz typ: Vinicius zdobędzie bramkę.

Real Madryt – CD Leganes, sytuacja kadrowa

Ekipa Królewskich będzie musiała radzić sobie bez czterech kontuzjowanych zawodników – Daniego Carvajala, Edera Militao, Daniego Ceballosa oraz Ferlanda Mendy’ego. Thibaut Courtois najprawdopodobniej usiądzie na ławce rezerwowych, gdyż ostatnio narzekał na problemy mięśniowe. Z kolei po stronie drużyny Hodowców Ogórków nie należy spodziewać się trzech piłkarzy – Enrica Franquesy, Borny Barisicia i Yvana Neyou.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec lipca 2025 Daniel Ceballos Uraz ścięgna udowego Niepewny Ferland Mendy Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2025 Kontuzje i zawieszenia Leganes Zawodnik Powrót Enric Franquesa Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Borna Barisic Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Yvan Neyou Uraz mięśnia Niepewny

Real Madryt – CD Leganes, ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego wygrała 2:1 z Villarrealem w ostatniej kolejce ligowej, a wcześniej wyeliminowała Atletico Madryt z Ligi Mistrzów (2:2 w dwumeczu, 4:2 w konkursie rzutów karnych). Natomiast Leganes rywalizowało tylko w La Lidze, gdzie poniosło dwie porażki – 2:3 z Realem Betis oraz 1:2 z Celtą Vigo.

Real Madryt – CD Leganes, historia

Zgodnie z przewidywaniami Real Madryt dominuje nad Leganes w bezpośrednich starciach. Jeśli weźmiemy pod lupę poprzednie pięć meczów między tymi zespołami, to odnotujemy trzy wygrane drużyny Królewskich oraz jeden remis. W tym czasie ekipa Hodowców Ogórków nie cieszyła się więc z żadnego zwycięstwa.

Real Madryt – CD Leganes, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniej potyczki są gospodarze, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Ekipa Carlo Ancelottiego walczy bowiem o mistrzostwo, a podopieczni Borjy Jimeneza muszą bić się o utrzymanie. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.20, zaś typ na zwycięstwo Leganes to mniej więcej 16.00. Natomiast współczynnik na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 8.20. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Leganes Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2025 09:42 .

Real Madryt – CD Leganes, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti Leganes Borja Jiménez Real Madryt Carlo Ancelotti 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Lunin 17 Vazquez 35 Asencio 22 Rüdiger 20 García 8 Valverde 14 Tchouameni 11 Rodrygo 5 Bellingham 7 Junior 9 Mbappe 7 Arnaiz 10 Raba 11 Cruz 8 Cissé 14 Brasanac 5 Tapia 20 Hernández 22 Nastasić 6 Gonzalez 12 Rosier 13 Dmitrovic 13 Lunin 17 Vazquez 35 Asencio 22 Rüdiger 20 García 8 Valverde 14 Tchouameni 11 Rodrygo 5 Bellingham 7 Junior 9 Mbappe 7 Arnaiz 10 Raba 11 Cruz 8 Cissé 14 Brasanac 5 Tapia 20 Hernández 22 Nastasić 6 Gonzalez 12 Rosier 13 Dmitrovic 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-2-3 4-1-2-3 Przewidywany skład Leganes Borja Jiménez Rezerwowi 6 Eduardo Camavinga 10 Luka Modric 15 Arda Guler 16 Endrick 18 Jesus Vallejo 21 Brahim Diaz 26 Fran Gonzalez 32 Víctor Valdepeñas 34 Sergio Mestre 39 Lorenzo Aguado 4 David Alaba 1 Juan Soriano 2 Adria Altimira 3 Jorge Saenz 9 Miguel de la Fuente 18 Luis Lopes Duk 19 Diego Garcia 21 Roberto Lopez 23 Munir El Haddadi 24 Julian Chicco 36 Alvin Abajas

Real Madryt – CD Leganes, kto wygra?

Real Madryt – CD Leganes, transmisja meczu

Pojedynek między Realem Madryt a Leganes w ramach 29. kolejki La Ligi będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanale Eleven Sports 1, a także w serwisie streamingowym elevensports.pl. Zawody z wysokości trybun skomentują Patryk Mirosławski oraz Sebastian Chabiniak. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 29 marca o godzinie 21:00.

