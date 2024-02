IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Vinicius Jr

Rayo Vallecano – Real Madryt, typy i przewidywania

Rayo Vallecano zdołało zdobyć punkt w listopadowym meczu z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Jednak tym razem Królewscy nie powinni zaliczki wpadki z niżej notowanym rywalem. Są zdecydowanym faworytem i nawet remis będzie niespodzianką. Gospodarze w lidze notują obecnie serię pięciu meczów bez wygranej, a za każdym razem, gdy przegrywali tracili minimum dwa gole. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Rayo Vallecano – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Rayo Vallecano Zawodnik Powrót Diego Méndez Uraz mięśnia Niepewny Pep Chavarría Uraz ścięgna udowego Niepewny Bebé Powołanie do reprezentacji Po 4 meczach

Real Madryt Zawodnik Powrót Thibaut Courtois Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jude Bellingham Uraz kostki Początek marca 2024 Antonio Rüdiger Uraz mięśnia Koniec lutego 2024 Aurelien Tchouameni Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Ferland Mendy Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu

Rayo Vallecano – Real Madryt, ostatnie wyniki

Dla Rayo to nie jest najlepszy okres. Gospodarze przegrali aż cztery (Mallorca, Sevilla, Atletico, Las Palmas) z ostatnich pięciu meczów i tylko raz bezbramkowo zremisowali z Realem Sociedad. Na wygraną w lidze czekają od 2 stycznia. Są na czternastym miejscu w tabeli. Real Madryt w środku tygodnia skromnie pokonał RB Lipsk w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w minionej kolejce La Liga rozbił Gironę aż 4:0. Królewscy są liderem rozgrywek z pięciopunktową przewagą, a w hiszpańskiej ekstraklasie są niepokonani od 24 września.

Rayo Vallecano – Real Madryt, historia

Ostatni mecz obu drużyn rozgrywany w listopadzie na Santiago Bernabeu zakończył się bezbramkowym remisem. Bilans spotkań przemawia jednak za Realem, który wygrał trzy z pięciu ostatnich meczów. Rayo po trzy punkty sięgnęło tylko raz.

Rayo Vallecano – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Rayo Vallecano – Real Madryt, kto wygra

Rayo Vallecano – Real Madryt, przewidywane składy

Rayo Vallecano Francisco Rodriguez 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rayo Vallecano Francisco Rodriguez 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-1-2 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi ▼ 2 Andrei Florin Rațiu 4 Martín Pascual 5 Aridane Hernández 9 Radamel Falcao 10 Bebé 11 Randy Nteka 13 Dani Cárdenas 14 Kike Pérez 15 Miguel Crespo 17 Unai López Cabrera 19 Jorge de Frutos 34 Sergio Camello Pérez 8 Toni Kroos 14 Joselu 17 Lucas Vázquez 19 Daniel Ceballos 24 Arda Güler 25 Kepa Arrizabalaga 26 Diego Piñeiro 41 Jacobo Ramón

Rayo Vallecano – Real Madryt, transmisja meczu

Spotkanie Rayo z Realem będzie transmitowane na żywo na antenie CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Family oraz CANAL+ Premium. Mecz można obejrzeć również online w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możecie zaoszczędzić 156 zł. Za 6-miesięczny dostęp do pakietu CANAL+ wraz z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz teraz jedynie 288 zł (płatne jednorazowo z góry przy zakupie subskrypcji). Miesięczny koszt to tylko 48 zł. W przypadku standardowej oferty wynosi on aż 74 zł.

