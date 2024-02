PressFocus Na zdjęciu: Warta Poznań - Raków Częstochowa

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Raków Częstochowa po sensacyjnej porażce 1:3 z Wartą Poznań w poprzedniej serii gier, ma okazję na szybką rehabilitację i zgarnięcie cennych trzech punktów. Rywalem zespołu Dawida Szwargi w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie Piast Gliwice. Jeżeli ekipa z Jasnej Góry marzy o obronie mistrzostwa Polski, to po prostu musi pokonać drużynę z Górnego Śląska. Czy Raków Częstochowa podtrzyma nadzieje na końcowy triumf w lidze?

Piastunki przegrały 4 z ostatnich 4 meczów na wyjeździe przeciwko Medalikom. Statystyki są miażdżące. Mój typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Giannis Papanikolaou Uraz ramienia Do końca sezonu Kamil Pestka Kontuzja kolana Niepewny Ben Lederman Uraz ramienia Niepewny

Piast Gliwice Zawodnik Powrót Szczepan Mucha Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Dawida Szwargę w tamten weekend niespodziewanie przegrał 1:2 z Wartą Poznań. Ekipa trenowana przez Aleksandara Vukovicia również musiała przełknąć gorycz porażki – Piast Gliwice nie poradził sobie bowiem z Górnikiem Zabrze w Derbach Śląska (1:3).

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, historia

W ostatnim czasie Raków Częstochowa miażdży Piast Gliwice w bezpośrednich pojedynkach. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Medalików i tylko jedną wygraną Piastunek. W tym czasie nie padł żaden remis. Co ciekawe, Piast Gliwice triumfował nad Rakowem Częstochowa w ostatnim starciu obu ekip.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Piasta Gliwice to mniej więcej 4.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, przewidywane składy

Raków Częstochowa Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Raków Częstochowa Dawid Szwarga 3-4-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi ▼ 3 Milan Rundic 9 Lukasz Zwolinski 11 John Yeboah 14 Srdjan Plavsic 15 Adnan Kovacevic 17 Jakub Myszor 21 Dawid Drachal 23 Péter Baráth 24 Zoran Arsenic 89 Kacper Bieszczad 3 Miguel Muñoz 5 Tomas Huk 6 Michal Chrapek 7 Jorge Félix 9 Fabian Piasecki 19 Michael Ameyaw 22 Tomasz Mokwa 24 Tom Hateley 25 Piotr Liszewski 26 Frantisek Plach 29 Marcel Bykowski 96 Tihomir Kostadinov 99 Piotr Urbanski

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, kto wygra?

Raków Częstochowa – Piast Gliwice, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu pomiędzy Rakowem Częstochowa a Piastem Gliwice na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków już w najbliższą sobotę, 17 lutego o godzinie 20:00.

