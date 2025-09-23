Raków Częstochowa – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

Raków Częstochowa - Lech Poznań: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W środę czeka nas zaległy hit 6. kolejki pomiędzy mistrzem a wicemistrzem Polski. Sprawdź typy na mecz Raków - Lech.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Raków – Lech: typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem rywalizacji będzie Raków Częstochowa. Mimo kiepskiej formy analitycy uważają, że zespół Marka Papszuna odniesie zwycięstwo. Moim zdaniem kwestia kompletu punktów nie jest przesądzona. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, a także grę obu zespołów, to Lech Poznań prezentuje się lepiej. Dlatego też proponuję typ, że Kolejorz tego spotkania nie przegra. Mój typ: Lech wygra bądź będzie remis.

Raków – Lech: ostatnie wyniki

Nie takiego początku sezonu spodziewali się kibice Rakowa Częstochowa. Aktualnie podopieczni Marka Papszuna mają na swoim koncie serię trzech meczów bez zwycięstwa. Medaliki musiały uznać wyższość Pogoni Szczecin (0:2) i Górnika Zabrze (0:1). Z kolei kilka dni temu zremisowali w hicie Ekstraklasy z Legią Warszawa (1:1). W lidze ostatni raz wygrali w połowie sierpnia, pokonując Bruk-Bet (3:2). Z racji kiepskich wyników zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów.

Lech Poznań znajduje się w zdecydowanie lepszej sytuacji niż Raków, choć również gubi punkty z niżej notowanymi rywalami. Zwycięstwa takie jak z Bruk-Betem (2:0) czy Widzewem (2:1) przeplatane są porażką z Zagłębiem Lubin (1:2) czy remisem z Koroną Kielce (1:1). Po siedmiu rozegranych spotkaniach podopieczni Nielsa Frederiksena zajmują 6. miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do lidera.

Raków – Lech: historia

Ostatnie mecze bezpośrednie to zdecydowana przewaga Rakowa Częstochowa, który odniósł dwa zwycięstwa oraz raz padł remis. Medaliki w poprzednim sezonie najpierw podzielili się punktami z Lechem Poznań (0:0), a potem odnieśli skromne zwycięstwo na wyjeździe (1:0). Z kolei w kampanii 2023/2024 poznaniacy zmiażdżyli Raków u siebie (4:1), ale drużyna spod Jasnej Góry zrewanżowała się u siebie (4:0).

Raków – Lech: kursy bukmacherskie

Faworytem zaległego meczu pomiędzy Rakowem a Lechem będzie zespół gospodarzy. Bukmacher STS proponuje na zwycięstwo Medalików kurs 2.02, zaś wygraną gości można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.45.

Raków Częstochowa Lech Poznań 2.12 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2025 23:17 .

Raków – Lech: kto wygra?

Kto wygra mecz? Raków Częstochowa

Remis

Lech Poznań Raków Częstochowa 0%

Remis 67%

Lech Poznań 33% 3+ Votes

Raków – Lech: przewidywane składy

Raków: Trelowski – Tudor, Svarnas, Arsenic, Racovitan, Silva – Bulat, Repka – Lopez, Brunes, Pieńko

Lech: Mrozek – Pereira, Douglas, Milic, Gurgul – Kozubal, Jagiełło – Bengtsson, Rodriguez, Palma – Ishak

Raków – Lech: transmisja meczu

Mecz Raków – Lech odbędzie się w środę (24 września) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz Canal+ Sport 3. Dodatkowo spotkanie obejrzysz w internecie stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Canal+ online. Dostęp do pakietu Super Sport kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

