Paris Saint-Germain – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (28.01.2026)

Paris Saint-Germain - Newcastle United: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

PSG – Newcastle, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain już w środę zagra kolejne spotkanie. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle United w ramach 8. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Starcie to może okazać się kluczowe dla dalszego układu tabeli, ponieważ oba zespoły wciąż liczą się w walce o awans do fazy pucharowej. Paryżanie będą chcieli potwierdzić swoją dominację przed własną publicznością, natomiast Newcastle spróbuje sprawić niespodziankę i wywieźć z Francji korzystny rezultat.

Ja uwazam, że w tym meczu obaj bramkarze nie zdołają zachować czystych kont. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

PSG – Newcastle, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain notuje obniżkę formy. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (po rzutach karnych z Olympique Marsylią w Superpucharze Francji, 3:0 z Lille oraz 1:0 z Auxerre), a także ponieśli dwie porażki (0:1 z Paris FC w Pucharze Francji i 1:2 ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów).

Newcastle United natomiast gra w kratkę. W pięciu ostatnich spotkaniach angielski zespół odniósł dwa zwycięstwa (po rzutach karnych z Bournemouth w Pucharze Anglii oraz 3:0 z PSV Eindhoven w Lidze Mistrzów), zaliczył jeden remis (0:0 z Wolverhampton Wanderers), a także poniósł dwie porażki (0:2 z Manchesterem City w Pucharze Ligi Angielskiej i 0:2 z Aston Villą).

PSG – Newcastle, historia

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Newcastle United nie ma długiej ani bogatej historii i ogranicza się wyłącznie do pojedynków na arenie europejskiej. Przez lata oba kluby funkcjonowały w różnych realiach sportowych, przez co rzadko miały okazję mierzyć się ze sobą w oficjalnych rozgrywkach. Dopiero współczesne występy Newcastle w Lidze Mistrzów sprawiły, że drogi obu zespołów ponownie się skrzyżowały. Każde ich spotkanie wzbudza jednak duże zainteresowanie, zestawiając ze sobą ambicje angielskiego futbolu z rosnącą europejską pozycją PSG.

PSG – Newcastle, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygrana Francuzów, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.54. W przypadku zwycięstwa Newcastle United natomiast sięga nawet 5.25.

Paris Saint-Germain Newcastle 1.54 4.30 5.25 Odds are subject to change. Last updated 27 stycznia 2026 18:49

PSG – Newcastle, kto wygra?

PSG – Newcastle, przewidywane składy

PSG – Newcastle, transmisja meczu

Spotkanie Paris Saint-Germian – Newcastle United obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 7. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

