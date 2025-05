PSG – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (31.05.2025)

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

PSG – Inter Mediolan: przewidywania

Zwieńczenie sezonu. Ostatni mecz kampanii. Starcie, które przesądzi o losach obu ekip i o tym, jak będziemy patrzeć na ich poczynaniach w ostatnich miesiącach. Z jednej strony zespół PSG, który w końcu, po latach wyzwań ma szansę wygrać Ligę Mistrzów. Bez Kyliana Mbappe, bez największych gwiazd światowego futbolu pokonał na swojej drodze m.in. Arsenal i stoi przed szansą na potrójną koronę.

Z drugiej strony Inter Mediolan. Piłkarze Simone Inzaghiego chcą powtórzyć naprawić swój wynik z 2023 roku, gdzie w finale okazali się gorsi od Manchester City. Wówczas przegrali w Portugalii tylko 1:0, ale teraz to już zupełnie inna drużyna, która na swojej drodze do finału pokonała m.in. wielką FC Barcelonę. Kto wygra?! Kto zwycięży?! Kto podniesie w górę puchar Ligi Mistrzów? Wskazanie faworyta jest bardzo trudne, ale w tym meczu powinno paść sporo goli.

PSG – Inter Mediolan: ostatnie mecze

PSG wygrało tydzień temu w Pucharze Francji z zespołem Remis aż 3:0. Wcześniej zapewniło sobie oczywiście mistrzostwo kraju i w tym sezonie walczy o potrójną koronę. Ostatni mecze paryżan to oczywiście bardzo dobra forma całego zespołu. Na koncie mają aktualnie serię czterech meczów bez porażki i chcą zakończyć sezon 2024/25 w takim stanie rzeczy.

Inter Mediolan z kolei w ostatniej ligowej kolejce włoskiej Serie A pokonał ekipę beniaminka z Como, ale przez wynik SSC Napoli mistrzostwo Włoch i obrona tytułu okazała się niemożliwa. Mediolańczycy na koncie mają jednak już serię sześciu spotkań bez porażki, a tą ostatnią był pamiętny mecz z AS Romą, który poprzedzał starcie z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów.

PSG – Inter Mediolan: historia spotkań

Zespoły PSG oraz Interu Mediolan w ostatnich latach spotykały się dość sporadycznie i miało to miejsce zazwyczaj w starciach towarzyskich. Ostatni bezpośredni mecz to sierpień 2023 roku, gdzie lepszy okazał się klub z Włoch, który wygrał 2:1 nad paryżanami. Cztery lata wcześniej także było 2:1 dla Interu i to także był mecz towarzyski. Ostatnie starcie o punkty pomiędzy PSG, a zespołem z Mediolanu miało miejsce w lipcu 2016 roku. Wówczas podczas Klubowych Mistrzostw Świata było 3:1 dla drużyny ze stolicy Francji.

PSG – Inter Mediolan: kto wygra?

PSG – Inter Mediolan: przewidywane składy

Wydaje się, że obie drużyny powinny na ten mecz wystawić swoje najmocniejsze jedenastki. Jeśli chodzi o to, co Polaków interesuje najmocniej, a więc obecność w składzie Piotra Zielińskiego oraz Nicoli Zalewskiego, to wydaje się, że obaj reprezentanci Polski rozpoczną to starcie na ławce rezerwowych.

Paris Saint-Germain Luis Enrique Inter Mediolan Simone Inzaghi Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Donnarumma 2 Hakimi 5 Marquinhos 51 Pacho 25 Mendes 87 Neves 17 Vítinha 8 Ruiz 14 Doue 10 Dembele 7 Kvaratskhelia 10 Martinez 9 Thuram 32 Dimarco 22 Mchitarjan 20 Calhanoglu 23 Barella 2 Dumfries 95 Bastoni 15 Acerbi 31 Bisseck 1 Sommer 1 Donnarumma 2 Hakimi 5 Marquinhos 51 Pacho 25 Mendes 87 Neves 17 Vítinha 8 Ruiz 14 Doue 10 Dembele 7 Kvaratskhelia 10 Martinez 9 Thuram 32 Dimarco 22 Mchitarjan 20 Calhanoglu 23 Barella 2 Dumfries 95 Bastoni 15 Acerbi 31 Bisseck 1 Sommer 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 3 Presnel Kimpembe 9 Goncalo Ramos 19 Kang-In Lee 21 Lucas Hernandez 24 Senny Mayulu 29 Bradley Barcola 33 Warren Zaire-Emery 35 Lucas Beraldo 39 Matwiej Safonow 49 Ibrahim Mbaye 80 Arnau Tenas 6 Stefan de Vrij 7 Piotr Zieliński 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 21 Kristjan Asllani 28 Benjamin Pavard 30 Carlos Augusto 36 Matteo Darmian 59 Nicola Zalewski 99 Mehdi Taremi

PSG – Inter Mediolan: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół PSG. Kurs na zwycięstwo paryżan wynosi mniej więcej 2.20. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.40. Jeśli chcemy zaś zagrać na zwycięstwo piłkarzy z Włoch, a więc Interu Mediolan, to można to zagrać za nawet 3.45, co wydaje się świetnym kursem.

Paris Saint-Germain Inter Mediolan 2.20 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 29 maja 2025 17:38 .

PSG – Inter Mediolan: transmisja

Finał Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1, TVP Sport oraz w TVP 1. Transmisja będzie także dostępna w internecie, a to oczywiście na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl i w usłudze CANAL+ online. Pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ oraz kanałami Eleven Sports to obecnie koszt 75 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

